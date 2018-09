Sneek Connect: 1 jaar, dat moet gevierd worden!

Sneek – Aanstaande zondag 7 oktober vindt er weer een nieuwe editie van Sneek Connect plaats in de bibliotheek. Deze editie staat in het teken van het éénjarig bestaan van Sneek Connect en dit wordt gevierd. Met muziek, dans en lekkere hapjes wordt het een feest XL. Het is daarnaast de ultieme mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten, kennis en culturen te delen en nadien met een brede glimlach thuiswaarts te keren.

Zondag 7 oktober is de bibliotheek in Sneek voor iedereen toegankelijk vanaf 14:00 uur en het evenement zal duren tot 16:00 uur. Tijdens het evenement is de bibliotheek gewoon geopend voor het lenen en inleveren van boeken en daarnaast is er een kinderoppas aanwezig om leuke activiteiten met de kinderen te ondernemen.

Foto Douwe Schermer.