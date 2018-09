Ontmoetingsplek in ‘de Loodsboot’ in Sneek

Sneek – Omzien naar elkaar. Een goed gesprek met mensen die je niet zo goed kent. We leven in een samenleving waarin we veel langs elkaar heen leven. Waar de menselijke maat soms ver te zoeken is. Druk, druk met van alles en nog wat. Maar wat is er uiteindelijk echt van belang? Wat is het waar ieder mens echt een diepe behoefte aan heeft? Aan gezelschap, je gezien weten en iets voor een ander kunnen betekenen. Aangesproken worden als mens, waar de ander oog heeft voor wie je wezenlijk bent. Waar je de mogelijkheid krijgt je kwaliteiten en talenten in te zetten.

Vanuit deze gedachten hebben diaconaal opbouwwerkers Kees van Kordelaar en Elvera Jansen het initiatief genomen om een interkerkelijk diaconaal ontmoetingscentrum te creëren in ‘de Loodsboot’. Een plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Waar iedereen zich welkom voelt. Waar je binnen kunt lopen voor een broodje, kop koffie of thee, een goed gesprek, spelletje enz.

Wat zou het mooi zijn als we elkaar daar ontmoeten. Jong en oud, arm en rijk. Gewoon mensen onder elkaar, ongeacht geloof, geaardheid, achtergrond, cultuur of nationaliteit.

U/jij bent van harte welkom!

Ontmoetingsplek De Loodsboot start op dinsdag 2 oktober, van 12 tot 14 uur is de Loodsboot open. De officiële opening vindt plaats op dinsdag 6 november van 16.30 tot 18.00 uur.