Omid vertelt zijn vluchtverhaal aan kinderen Thomas van Aquinoschool

Sneek- Vanochtend brachten de kinderen van de groepen 7 en 8 van de Thomas van Aquinoschool in Sneek een bezoek aan de bibliotheek. Dit is in het kader van de kinderboekenweek die volgende week begint.

Lysette van Geel is de schrijfster van het boek: De vlucht van Omid. Samen met Omid vertelden ze zijn verhaal.

Het verhaal is het waargebeurde verhaal van Omid. Omid is toen hij 10 jaar oud was gevlucht uit Iran. In dit boek wordt verteld over zijn vlucht naar Nederland, over zijn eerste woordjes (broodje hagelslag), zijn indrukken van ons land.

De kinderen mochten heel veel vragen stellen en hun ervaringen delen. De kinderen werden aan het denken gezet; als je maar drie dingen mee mocht nemen, wat zou jij dan meenemen?

Al met al een heel boeiend bezoek. En natuurlijk wil iedereen nu het boek lezen!