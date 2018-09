Eerste halfuur gratis parkeren in Sneek

Sneek – Voor het eerste halfuur parkeren in Sneek en Bolsward betalen automobilisten straks helemaal niets meer. Het wordt gratis, zo hebben burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân besloten.

Parkeren in de Normandiagarage, het Flexa-terrein en het oude veemarktterrein in Sneek wordt helemaal gratis. In zowel Bolsward als Sneek zijn er straks geen beperkingen meer aan hoe lang iemand mag parkeren. Maar als je wel moet betalen, dan betaal je meer.

In Bolsward gaat het naar 75 cent voor een halfuur en in Sneek naar 80 cent. En in Sneek worden de tijden waarop betaald moet worden verlengd. Als je een betaalde parkeerplaats gebruikt, kost dat geld tussen 09.00 uur tot 21.00 uur. (Bron Omrop Fryslân)