De zaterdagnacht door ‘de andere bril’

Je kent het wel, het is zaterdagavond en je gaat samen met je vrienden en vriendinnen lekker een avondje uit in het centrum. Je stapt de kroeg in en bouwt een feestje tot in de late, lees: vroege, uurtjes. Dit is het perspectief vanuit de stapper, maar er is op zo’n nacht ook een andere bril. De politiebril. Hoe ervaart de politie een stapavond? En hoe zorgen ze ervoor dat het voor iedereen een feestje blijft? Wij van CheckSneek mochten wijkagent en horecacoördinator Feike Groen interviewen over het reilen en zeilen op een stapavond.

‘’We beginnen elke horecadienst met een briefing. Daar wordt ons verteld of er nog bijzonderheden voor de nacht zijn en kijken we terug wat er de voorgaande dagen is voorgevallen waar wij op kunnen anticiperen.’’ Zegt Groen. ‘’Op die manier proberen wij goed geïnformeerd de straat op te gaan.’’

Positief geluid is dat de algemene indruk van het uitgaansverkeer positief is. ‘’De laatste 10 tot 15 jaar vind ik over het algemeen goed gaan. Er zijn natuurlijk altijd wel incidenten of excessen. Een horecadienst waar structureel niets gebeurt is een utopie. Want waar mensen samen komen, waar alcohol wordt genuttigd en waar luide muziek is zijn allemaal indicatoren waar het wel eens mis kan gaan.’’ Groen voegt hier aan toe dat bij veel incidenten de politie niet eens hoeft in te grijpen. ‘’Veel incidentjes kunnen de horecabedrijven, met hun portiers, vaak zelf oplossen. Waar nodig helpen wij daarbij een handje. Andersom kan het ook voorkomen dat wij de hulp nodig hebben van de portiers. In vergelijking met vroeger is dit een wezenlijk verschil. Vroeger was er onderling weinig vertrouwen, nu werken wij intensief samen en dat draagt bij aan de veiligheid op straat en in de horeca.’’

Groen ziet met zijn collega’s dat de manier waarop jongeren uitgaan in de loop van tijd erg veranderd is. ‘’Vroeger dronken de meisjes bessen en de jongens bier. Nu drinken de jongeren op een jongere leeftijd veel sterkere drank zoals whisky en wodka Redbull. En ook meer door elkaar. Dat is echt veranderd.’’ De politie ziet daarom ook wel eens een uitspatting van iemand die door overmatig alcoholgebruik compleet ‘out gaat’. ‘’Dan komen de jongeren de horeca in en plots staan ze binnen 15 minuten alweer buiten omdat de alcohol naar hun hoofd is gestegen. De ene keer moet daar een ambulance bij, en de andere keer kunnen wij dat zelf afhandelen. Wij brengen ze dan naar hun ouders. Dan krijgen we vaak achteraf de dank uitgesproken dat hun kind weer thuis is. Dan krijg je een stukje waardering voor je werk, dat doet ons goed. Maar gelukkig zijn dit uitzonderlijke situaties en maken we dat niet veel mee.’’ Vertelt Groen.

Vaak is er een verloop te merken op een stapavond. ‘’Zomerdag zie je bijvoorbeeld dat veel mensen eerst nog even op het terras zitten en daarna naar de discotheek of kroeg gaan. Maar op een reguliere horecanacht zie je toch steeds vaker dat het publiek later aankomt, vaak na middernacht of na half twee ’s nachts. Daar merken wij dat deze mensen al ergens voor hebben zitten drinken. Gaandeweg de nacht zie je natuurlijk steeds meer mensen die gewoon te veel alcohol hebben genuttigd. Die probeer je dan veilig vroegtijdig naar huis te krijgen.’’

Groen heeft nog een boodschap voor de jongeren die uitgaan in het centrum van Sneek. ‘’Houd het met elkaar gezellig! Geweld en vernieling lossen niks op. Let vooral op elkaar.

Tekst en foto Lars Palijama