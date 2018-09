Teatergroep FJOER spilet: ‘It Pronkje fan Ierlân’

Snits- It ‘Pronkje fan Ierlân’ is in swarte komeedzje mei like hilaryske as bittere mominten. Dochter Maureen sjocht har kans op leafde as snie foar de sinne weiwurden troch har manipulative mem Mag. De twa broers, Pato en Ray, dy’t de neiste buorkerij bewenje, spylje in grutte rol yn dizze fersteurde relaasje. In stik oer iensumens en op skerp steande ferhâldingen. Yn djipste wêzen sa werkenber. Minsken dy’t inoar om wat foar reden ek…net mear berikke kinne. In tema fan dizze tiid dat om feroaring freget.

Teatergroep FJOER spilet op de folgjende plakken :

De Trilker Poppenwier:

Snein 11 novimber 14.00 oere

Tiisdei 13 novimber 20.30 oere

Snein 18 novimber 14.00 oere

Tiisdei 20 novimber 20.30 oere

Jirnsum, De Fantast

23 jannewaris 2019 om 20.30 oere

Easterein, Noflik

26 jannewaris 2019 om 20.30 oere