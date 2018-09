Survivallen in het Rasterhoffpark in Sneek

Sneek-Ruim 150 leerlingen zijn vandaag en morgen aan het survivalen in het Rasterhoffpark in Sneek. De survival wordt elk jaar voor leerlingen van het voortgezet onderwijs georganiseerd.

Dit jaar doen leerlingen van het Bogerman, het Nordwin College en ook het Oké traject van De Friese Poort mee. Er is zijn ook groepen leerlingen van de Thomas van Aquino en de Master Sperkhem die over de hindernisbanen gaan. “De survivalrun gaat door het bos, via touwen door de sloot en modder. “De Survivalrun is bedoeld om de jeugd te laten ervaren hoe leuk het is om te bewegen in de natuur. Het mooie Rasterhoffpark is zo dichtbij en heeft zoveel mogelijkheden! En het is een uitdagende aanvulling op de reguliere gymlessen van scholieren”, aldus Buursportcoach Rik de Vries.

De organisatie van de survival is een samenwerking met de Buurtsportcoach, survival stichting Swingover Sneek en Hommes Outdoor. Dit jaar hielpen ook leerlingen van het Nordwin College mee om het parcours op te bouwen, vlotten in elkaar zetten, touwbruggen te maken en andere hindernissen vast te knopen.