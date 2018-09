Sneker Weerman: Vanaf morgen flink koeler

Sneek – Het is deze donderdag nog volop genieten met het weer, vanaf morgen wordt het een stuk koeler met overwegend veel bewolking.

Vandaag nog een dag om in te lijsten, het zonnetje is erbij en met een zuidwestelijke wind wordt het een warme dag. In de stad komt de temperatuur nipt boven de 20 graden, op en nabij het Sneekermeer iets frisser. Wind zwak tot matig.

In de avond vanuit het noorden meer bewolking en daaruit zou later in de nacht wat motregen uit kunnen vallen Minimumtemperatuur 11 graden.

Morgen bewolking, mogelijk nog wat lichte regen en bij een noordelijke wind komt de temperatuur rond de 15 graden te liggen.

Het weekend blijft het aan de frisse kant, 13 tot 15 graden, is het meest bewolkt maar wel droog. Wind tussen zuidwest en noordwest. Maandag volgt een dag met enkele buien en bij een stevige noordwestelijke wind wordt het dan niet veel warmer dan 12 graden.