MediSchoon start met campagne voor verbeterde inzameling ongebruikte medicijnen

Sneek- Apotheker Renetta Fransens (foto boven) van Apotheek van der Sluis uit Sneek was vanmorgen een van de aanwezigen tijdens de MediSchoon Kick off in het Antonius Ziekenhuis. MediSchoon is een regio dekkend programma voor verbeterde inzameling van ongebruikte medicijnen.

Voor de herindeling van de gemeente SWF konden inwoners van Sneek e.o. hun oude medicijnen bij de apothekers inleveren. Nadat de gemeente Sneek op gegaan was in de fusiegemeente SWF, was die mogelijkheid er niet meer. Gebruikers, waaronder een groot aantal 65+ ers, kunnen sinds de herindeling hun oude medicijnen kwijt in de gemeentelijke milieubox die 3 x per jaar wordt opgehaald. Zelf de medicijnen naar de Milieustraat brengen is ook een mogelijkheid.

“De praktijk wijst echter uit dat het niet werkt, de mensen dumpen het medisch afval in de grijze container. Ik vind dat een slechte zaak en ook niet kunnen. Daarom heb ik al vanaf 1 mei een speciale Teva Retourbox bij ons in de apotheek staan, waar mensen hun oude medicijnen weer kunnen inleveren. Ik vind het mijn maatschappelijke plicht, zo simpel is dat”, betoogde Fransens.

Sinds de (her)invoering van de box heeft Apotheek van der Sluis de eerste ton van 50 liter al ingezameld, die anders in het milieu terecht was gekomen. Inzamelen bij de apotheek zit een kostenplaatje van maar liefst 10.000 euro per jaar aan vast. Vraag is natuurlijk wie voor die kosten op gaat draaien. Ook de andere apothekers in Sneek zullen, of hebben dat sinds kort gedaan, de Teva Retourbox plaatsen.

Ton Vereijken, director European Water Stewardship

Wethouder Erik Faber van de gemeente SWF, ook aanwezig, beloofde om nog voor het einde van dit kalenderjaar met een voorstel te zullen komen om de problematiek aan te pakken. Faber wilde nog niet vertellen in welke richting hij denkt dat te gaan doen.

Teva Retourbox

Dat het nodig is dat er iets aan dit milieuprobleem gedaan wordt werd wel duidelijk tijdens de aftrap van het project, dat onder leiding stond van Ton Vereijken, director European Water Stewardship. Samen met onder andere Vitens, Wetterskip Fryslân, Friese Apothekers Vereniging, Water Alliance, GGD en diverse zorgorganisaties, overheden en afvalverwerkers werd de intentie uitgesproken het probleem aan te pakken en waren er verschillende presentaties. Een groep leerlingen van het Bogerman in Sneek maakt een project van de aanpak van de problematiek.

Ook is er vandaag nog een Water & Health Symposium, waarbij de Kick off van MediSchoon bij aansluit.

Voor meer info: https://medischoon.frl

Foto’s Henk van der Veer