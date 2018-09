Krûpkes voor de nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân

Sneek- In een redelijke bezette Martini of Grote Kerk van Sneek is Janwietske de Vries vanavond beëdigd als nieuwe burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. Mr. Drs. Jannewietske de Vries is daarmee de eerste vrouwelijke burgemeester van de fusiegemeente, als haar voorgangster en waarnemend burgemeester Magda Berndsen niet wordt meegerekend.

Commissaris van de Koning, drs. Arno Brok, prees de nieuwe eerste burgeres van SWF o.a. om haar positivisme, haar sportieve drive ( ze reed de 11-Stedntocht van 1997 op karakter uit) en hij vond dat De Vries ‘werom is op it plak wêr’t har hert leit: bestjoerlik Fryslân!’

Brok jout nije boargemaster in krûpke

Ook ging de Commissaris er niet aan voorbij dat het Jannewietske de Vries was geweest als geestelijk moeder van de Kulturele Haadstêd: “Wyltst in soad minsken Seine fan dat kin net, soargen jo derfoar dat it wól koe!” Ook was Brok positief over de opstelling van De Vries haar levenspartner, Henk Deinum die afstand doet van zijn wethouderschap om zijn vrouw alle ruimte geven het ambt van burgemeester zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Douwe Attema, voorzitter van de vertrouwenscommissie voorziet in De Vries ‘net allinne in ambassadeur foar SWF mar ek in krachtige ferbiner!”

Djoke de Jong mocht vervolgens de voorzittershamer overhandigen met het advies ‘dat indien nodig er ook flink mee te meppen!” Gevolgd door: “Op de tafel dan…”

Daarna was hét moment van de avond, het omhangen van de burgemeestersketting voor Jannewietske de Vries door Magda Berndsen, gevolgd door een kuffel. Er werd sowieso heel wat afgeknuffeld vanavond, want dat deed niet alleen mevrouw Berndsen, maar ook Arno Brok en Henk Deinum. Heeft Jannewietske de Vries nu al een hoog knuffelgehalte?

Berndsen geeft een knuffel aan de nieuwe burgemeester

Van de speech (‘de taspraak’) van burgemeester Jannewietske de Vries bleef vooral deze hangen: “Net mei doch mar gewoan,mar mei dóch mar gewoan!” Het kon zo maar eens het adagium van de kersverse burgemeester zijn. Hier staat een burgemeester die kansen ziet, een burgemeester die haar ‘hert folge hat!’

Henk Deinum jout syn frou in tút

Bijna alle toespraken waren vanavond in het Fries, maar na afloop liet de burgemeester weten zeker gebruik te maken van het aanbod om een aantal cursusavonden Sneekology te gaan volgen! Het staat genoteerd!

Er waren vanavond veel collega-burgemeesters aanwezig bij de beëdiging.