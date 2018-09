Junior Kamer Sneek wil ouderen uit hun isolement halen

Sneek – Op de avond voorafgaand aan de ‘Week van de eenzaamheid 2018, die van donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober plaats vindt, ging de Junior Kamer Sneek van start met hun project ‘Eet met je Hart’ in Restaurant Onder de Linden, een initiatief waarmee ze zich sterk maken om zelfstandig wonende ouderen uit hun isolement te halen door geregeld met een vaste groep senioren een eenvoudige doch voedzame maaltijd te gebruiken. Waarbij het niet zo zeer om de maaltijd gaat, maar om het onderlinge contact. Eet met je Hart loopt van 1 november tot 17 december.

Doordat van ouderen wordt verwacht dat ze steeds langer thuis blijven wonen, ligt het gevaar op de loer dat ze in een isolement komen, eenzaam worden. Ze worden vaak minder mobiel, zijn niet zo handig met de computer, smartphone en tablet, staan er niet zelden alleen voor en voelen zich verloren.

JCI Sneek eerste in het Noorden

Enkele leden van de Junior Kamer Sneek maakten op een congres kennis met de actie en besloten deze te omarmen en het initiatief in Sneek op poten te zetten, met de bedoeling om er een langjarig project van te maken. Wicher Wind van Restaurant Onder de Linden en lid van de Junior Kamer legt uit: “De bedoeling is dat de horeca van Sneek op de rekening van elke tafel met gasten één euro extra zet voor ‘Eet met je Hart’. Die euro gaat in ‘de pot’ en wordt maandelijks gebruikt om met een aantal eenzame oudere mensen een eenvoudig diner te gebruiken. In Utrecht, waar het project al langer loopt, hebben ze met deze actie maandelijks 42 tafels met gemiddeld 8 personen, dus meer dan driehonderd mensen. We zijn op dit moment de horeca aan het benaderen en het enthousiasme is groot.”

Jan Smeekens ambassadeur

Sprinttopper Jan Smeekens, woonachtig in Sneek wordt ambassadeur van ‘Eet met je Hart’ en zal, afhankelijk van zijn wedstrijden en trainingsschema, bij een of meerdere maaltijden aanwezig zijn. Voordat de actie start op 1 november komt er nog een officiële aftrap van het project met de organisatoren, de ambassadeur en de deelnemende restaurants.