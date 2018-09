Erepenning Wetterskip Fryslân deltacommissaris Wim Kuijken

Sneek- Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft de erepenning van Wetterskip

Fryslân toegekend aan deltacommissaris Wim Kuijken. Het is voor het eerst dat

iemand buiten Friesland de erepenning krijgt. De deltacommissaris ontvangt de

erepenning vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor het waterbeheer in

Nederland, en daarmee het waterbeheer in Fryslân. Dijkgraaf Paul van Erkelens

heeft de erepenning donderdagmorgen 27 september uitgereikt tijdens de

IJsselmeertop in Leeuwarden. De heer Kuijken was spreker tijdens de top.

Delta-community

Wim Kuijken (66) is sinds 1 februari 2010 deltacommissaris. Per november legt Kuijken

zijn werkzaamheden als deltacommissaris neer. Hij gaat dan met pensioen. Dijkgraaf

Paul van Erkelens: “Wim heeft als Deltacommissaris de vier D’s (de Deltawet, het

Deltafonds, het Deltaprogramma en de Deltacommissaris) een gezicht gegeven. In

korte tijd is er onder zijn bevlogen en vasthoudende leiding een grote Delta-community

ontstaan. Met lands dekkende en regionale delta-programma’s waarin overheden en

stakeholders elkaar ontmoeten en het samen hebben over de klimaatproblemen en de

mogelijke oplossingen.”

Laatste zandzak kademuur Harlingen

In Fryslân heeft Wim Kuijken vlak na zijn aantreden bij de oplevering van de kademuur

in Harlingen de laatste zandzak weggehaald. Een symbolische afsluiting van de oude

deltawerken. Ook in Fryslân is de delta-aanpak van Kuijken enthousiast opgepakt.

Voorbeelden daarvan zijn rond de Wadden, de zandige kust, het IJsselmeer, het

zoetwater, de stresstesten, actie steenbreek, spaarwater en alle dijkverbeteringen.

Ga door, verzaak niet

Tijdens de IJsselmeertop in Leeuwarden sprak de deltacommissaris over de betekenis

van het grootste zoetwaterbekken en het nieuwe peilbesluit. Met als belangrijkste

boodschap: “ga door, verzaak niet, we staan nog maar aan het begin.”

Erepenning

Wetterskip Fryslân kent sinds 2008 een Verordening erepenning. De erepenning is een

blijk van waardering voor mensen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben

gemaakt voor het waterschap. Wetterskip Fryslân bedankt Wim Kuijken voor zijn

enorme betrokkenheid, enthousiasme en aanpak voor het waterbeheer in Nederland.

Het ereburgerschap van Wetterskip Fryslân is daarvoor een grote blijk van waardering.