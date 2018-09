Column: Vrouw

Tegen de tijd dat deze column verschijnt wordt Jannewietske de Vries ingehuldigd als burgemeester van deze gemeente. Ze kan overigens nog weglopen. Want deze zomer heeft zich achter de deuren van kerk en gemeentehuis in Groot Sneek een geweldig politiek drama afgespeeld. De bevolking van Sneek en omstreken kent alleen de gevolgen, weet verder niets. Daar kun je in deze transparante tijd echt nijdig van worden. Terecht, maar columnisten vinden het zalig. Ze kunnen nu mooi zelf van alles bedenken.

Rinske Poiesz-Zijlstra stond bij de laatste raadsverkiezingen op een zelfs voor het CDA onverkiesbare plaats. Ze kwam door een persoonlijke actie toch in de gemeenteraad. Trof in de raadscommissie Boarger en Mienskip de CDA-mannen Wiersma en Greydanus. Die bleken helemaal niet zo mienskiplik. Wij zagen dat niet, Rinske wel. Ze verliet de fractie en ging alleen verder.

Intussen is CDA-voorzitter Catharina van Staveren ook opgestapt. Spreekt haar afschuw uit, maar vertelt ons ook niet wat er gebeurd is. CDA-wethouder Gea Wielinga opent kunstgrasvelden, krijgt daarvoor een bosje bloemen. Die krijgen wethouders alle dagen, dus Gea keek om zich heen om ze weer kwijt te raken, en zag Rinske staan. Rinske kreeg het bosje en samen huilden de vrouwen even. Wij stonden op een afstand.

Dit verhaal moet even vertaald worden voor de niets wetende maar toch uiterst nieuwsgierige burgers. Wat is er toch gebeurd met dat minsk fan Poiesz. Luister en huiver: Alle vrouwen lopen het CDA uit of huilen mee. Het CDA in Súdwest is namelijk een mannenpartij. Het zijn allemaal gedegen christelijke jongens van het platteland. Die denken dat een vrouw er wel bij mag zitten, eventueel de thee inschenken, maar ze moet natuurlijk wel haar mond houden. En dat brutale vrouwtje van een grootgrutter, dat met filmpjes op sociale media stemmen won, dat kan helemaal niet. “Dy sette wy wol efkes te plak. Se moat dwaan wat wy sizze”.

Rinske zit nu op een heel apart stoeltje, waarvan de verrommelde raad er al weer een paar van heeft. Maar alleen Rinske kreeg bloemen van de wethouder.

En dan komt Jannewietske. Een vrouw. Ben benieuwd.

Eelke Lok