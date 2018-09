“Club van 100 Sneker Pan nieuw leven inblazen”

Sneek – Piet Elsinga en Jan Groninger gaan de Club van 100 nieuw leven inblazen. In eerste instantie door te zorgen voor nieuwe aanwas, noodzakelijk voor het in de vaart houden van het skûtsje.

Voor het reilen en zeilen van een SKS-skûtsje is nogal wat geld nodig. Met een nieuw tuig, een set zwaarden zoals die afgelopen jaar zijn gemaakt en de nieuwe mast is de beurs leeg. Groninger: “We moeten eerst zorgen voor wat vet op de botten. Verder willen de Sneker Pan dichter bij Sneek brengen. Het skûtsje moet deel uit maken van de bevolking. Net als Ajax dat is van Amsterdam en Feyenoord hoort bij Rotterdam. We zouden graag zien dat het ‘Skûtsjesilersbal’ zoals je dat vroeger in Amicitia had, weer terug kwam. Dat zou geweldig zijn.”