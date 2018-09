Benefietconcert ten bate van Hospice ’De Kime’ in Sneek

Sneek- Op zaterdag 13 oktober 2018 vindt een Benefietconcert plaats met medewerking van de Bogerman Bigband, The Bogy’s, het Bogerman Kamer Orkest en het Bogerman projectkoor/popkoor in de Baptistenkerk, Selfhelpweg 22 in Sneek aanvang 19.30 uur. De entree is € 5, per persoon. Kaartverkoop via Hospice ‘De Kime’ Westhemsraat 46 of op de avond van het concert aan de zaal. In totaal zullen 120 leerlingen van het CSG Bogerman een avondvullend programma verzorgen onder leiding van Anne Oosterhaven, Bob Pruiksma, Joke Krist en Sjoerd Hiemstra. Tijdens de pauze worden er door de leerlingen loten verkocht waarmee mooie (gesponsorde) prijzen te winnen zijn zoals; een ballonvaart voor twee personen, een reischeque t.w.v. € 500 en nog vele andere prijzen.

Het schoolorkest De Bogerman Bigband is ontstaan op initiatief van Anne Oosterhaven, muziekdocent van het Bogeman College. Met de hulp van Jos van der Zwan is het orkest ruim 30 jaar geleden van start gegaan. Inmiddels is ook Bob Pruiksma alweer een kleine 20 jaar actief als meewerkend collega van Anne. Na het slagen voor het schoolexamen vertrekken leerlingen en stromen nieuwe leerlingen binnen. Elk jaar zijn dit er tientallen. Dit grote verloop zorgt voor continue aandacht, leren en oefenen en dat dit nog steeds heel goed lukt bewijzen de verschillende muziekprijzen die er gewonnen zijn. Omdat het aanbod van leerlingen te groot is voor de Bigband zijn een aantal jaren geleden nog twee schoolorkesten gestart, te weten The Bogy’s en het Bogerman Kamerorkest. In The Bogy’s vinden 50 leerlingen uit de onderbouw een plek om samen muziek te maken. Het Bogerman Kamerorkest speelt voornamelijk klassieke muziek met uitstapjes naar pop en jazz. Het Kamerorkest fungeert ook regelmatig als begeleidingsorkest van de Bogermankoren zoals het projectkoor en het popkoor.

Het belooft een fantastische avond te worden met muziek voor elk wat wils.