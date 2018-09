Thialf test pakt verkeerd uit

Heerenveen- Thialf streeft voortdurend naar perfectie van de ijskwaliteit. Om dat te realiseren worden er vooral in de zomer en vroege herfst veel testen uitgevoerd. Die testen zijn gericht op het onderzoeken van variabelen die de ijseigenschappen kunnen beïnvloeden.

Afgelopen dinsdag 25 september is in dit kader een test uitgevoerd waarbij de pH waarde van het ijs werd verlaagd waardoor er een hogere zuurgraad ontstond. Doel van deze test was om te beoordelen in welke mate de hoogte van de zuurgraad van invloed is op de ijskwaliteit. Helaas is deze test in de uitvoering verkeerd uitgepakt waardoor meerdere atleten schade hebben opgelopen aan hun schaatsen.

IJsmeester Beert Boomsma reageert teleurgesteld “Dit is oprecht vervelend. We hebben met opzet een veiligheidsmarge van 25% aangehouden en toch gebeurt dit helaas. We streven naar perfectie en constante verbetering van de ijskwaliteit. Daarvoor moeten we veel testen en meten maar dit hadden we niet voorzien.” Thialf onderzoekt nu of de test goed is uitgevoerd en wat er in de toekomst anders gedaan moet worden voor een dergelijk onderzoek. “Dit soort incidenten heb ik mijn loopbaan gelukkig niet vaak meegemaakt maar we moeten er alles aan doen om dit te voorkomen”, aldus Boomsma.

Na de constatering heeft Thialf direct contact laten opnemen met de coaches van de diverse teams om hen te informeren en tevens om te inventariseren en praktische afspraken te maken. Directeur Marc Winters bevestigt dat. “We hebben met de teams afgesproken om te onderzoeken of het materiaal hersteld kan worden. Indien dat niet het geval is zal Thialf haar verantwoordelijkheid nemen. We betreuren het vooral voor de atleten zelf en gaan dit uiteraard met betrokkenen oplossen”, aldus Winters.