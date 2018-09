Bolsward – De nieuwswebsite TV Bolsward stopt met haar werkzaamheden. De site die door vrijwilligers werd beheerd zal vanaf vandaag geen nieuws meer vermelden. Ton Visser, de man achter de nieuwswebsite, begon tien jaar geleden de website als hobby. Maar de laatste jaren werd de hobby bijna beroepsmatig door de tijd die hij in de nieuwssite stak. En dat alles naast zijn werkzaamheden als ziekenverzorger in Bloemkamp.

Hij merkte de laatste maanden dat het maken van de nieuwswebsite teveel energie kostte en niet meer goed te combineren was met zijn werk. “Op een bepaald moment moet je een beslissing nemen, of je gaat er volledig voor of je stopt.” : Aldus Visser. Visser kijkt met veel plezier terug op 10 jaar nieuws maken. Vooral de combinatie met het filmen en nieuws maakte leverde mooie verslagen op.

Stichting Bolsward blijft overigens bestaan, naast het onderhouden van de nieuwswebsite is een andere doelstelling van de stichting om Bolsward, in de breedste zin van het woord, te promoten. Zo werd via TV Bolsward het beeld Visserman met Jonkje in brons gegoten. Ook werd via de stichting een deel van de Sportsingel omgedoopt in Corrie de Grootsingel.