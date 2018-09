Generaties Guzman met Bloedbanden in Friese Dansdagen

Sneek / Leeuwarden – Atrium dansdocent Raymond Guzman uit Sneek is gevraagd om een choreografie te maken voor de Friese Dansdagen, die van 4 tot en met 8 oktober in het kader van LF2018 voor de eerste keer plaatsvinden. Met een Friese familie, namelijk zijn eigen familie. Naast hijzelf dansen zijn vrouw, zijn twee dochters, zijn zoon, kleindochters en kleinzoon mee. In dezelfde setting doet de familie met de choreo ‘Bloedbanden’ ook mee in Maastricht met de Nederlandse dans dagen die van 10 tot en met 14 oktober plaats vinden.

Nooit eerder vond een dansevenement van dit formaat plaats in Friesland. Vijf dagen lang vullen voorstellingen, masterclasses, open podia en een dansmarkt de Leeuwarder Stadsschouwburg De Harmonie. Het thema: iedereen kan dansen!

Op het programma

Het programma is zo uiteenlopend als een Harlem Shake. Het Nederlands Danstheater is present, maar ook urbandansliefhebbers komen aan hun trekken dankzij de breakdancers van The Ruggeds. Ook bijzonder: het bezoek van Jens van Daele’s Burning Bridges, of het internationaal bekende Les Ballets C de la B. Generaties Guzman uit Sneek dansen op het toneel tijdens ‘Bloedbanden’ en het Nederlands Kamerkoor gaat de samenwerking aan met het Taiwanese Huang Xi Studio.

Dans in Friesland

Er moet wat veranderen in Friesland. Want wie van dans houdt en daarin wil groeien, heeft ruimte en voorbeelden nodig. Dat geldt voor amateurs, maar ook voor professionals. Een plek waar al die dromen, ideeën, ambities en talenten kunnen samensmelten was er tot nog toe niet. De Friese Dansdagen wordt daarom een nieuw tweejaarlijks dansfestival, gevuld met inspiratie waarbij iedereen welkom is, of je nu voor een voorstelling of salsa-avond komt. Want dans is niet voorbehouden aan de lucky few, maar een universele taal die iedereen verstaat en kan spreken! Ongeacht leeftijd, lijf of achtergrond. (Foto van Guzman door Laura Keizer – overige foto Keunstwerk)

Praktische informatie:

Datum: 4 tot en met 8 oktober 2018 (diverse tijden)

Locatie: Stadsschouwburg De Harmonie en poptempel De Neushoorn

Kaartverkoop: Harmonie.nl of aan de kassa van De Harmonie.