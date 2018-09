Dinsdagavond 2 oktober Joodse avond in Zuiderkerk Sneek

Youp van ’t Hek terug in Bolsward

Het is Youp van ’t Hek, en ons, goed bevallen vorig jaar. Hij keert dus terug met een try-out van zijn programma “Met de kennis van nu”.

Met de kennis van nu

Dit is een van de meest gebezigde termen. Vooral van blunderende politici, die hiermee iets recht proberen te praten. Bij Youp ligt dat anders. Je zal het hem nooit horen zeggen. Volgens hem hoort blunderen namelijk bij het leven. In elk geval bij zijn leven. En in dit programma praat hij niks recht. Integendeel. Hij praat het liever nog krommer. En of dat grappig is? Wat denkt u zelf?

Youp komt langs om u en zichzelf bij te praten over alles waar het volgens hem echt om gaat in het leven. Vol zachte weemoed en keiharde actualiteit. Of u daar wijzer van wordt? Volgens Youp wel. En… hij laat u in elk geval lachen.