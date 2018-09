De bal rolt weer …. voorbeschouwing 29 en 30 september

Sneek- ONS Sneek ging gisteren in de eerste ronde van de KNVB-Beker tegen Kozakken Boys onderuit, nadat men afgelopen zaterdag een punt meenam uit Ermelo. Die oogst was overigens meer dan verdiend en dat gold zeker ook voor de overwinningen van Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart. Bij Sneek Wit Zwart ZM en LSC 1890 overheerste het gevoel dat er meer had ingezeten dan de puntendeling, terwijl bij Black Boys weinig op de nederlaag viel af te dingen omdat de opponent gewoonweg beter was.

Waterpoort Boys reist zaterdag naar Delfstrahuizen voor het duel met de gelijknamige club, terwijl ONS Sneek op het Zuidersportpark een half uurtje later aan het duel met asv De Dijk begint. Op hetzelfde tijdstip trapt ZET EM op Tinga af tegen SC Bolsward en in de avonduren werkt de zondagtak van de wit-zwarten onder de rook van Stadion Meerdijk in Emmen het duel met SVBO af. In Groningen staat zondag het duel tussen GVAV Rapiditas en LSC 1890 op het programma en dat wordt tegelijkertijd in Sneek afgesloten met de confrontatie tussen Black Boys en ONB.

ONS Sneek – asv De Dijk

Zaterdag 29 september 2018 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

ONS Sneek vond gisteravond in Werkendam zijn Waterloo in de KNVB-Beker, maar de ingreep in de rust deed vermoeden dat de focus van de oranjehemden halverwege het duel met Kozakken Boys al op de eerstkomende competitiewedstrijd lag. Die wedstrijd vindt komende zaterdag plaats, Dan is het Zuidersportpark namelijk het decor van het treffen met het Amsterdamse asv De Dijk.

De club uit Amsterdam Noord kwam in het seizoen 2010-2011 nog in de tweede klasse uit, maar in de daaropvolgende zes seizoenen klom de hoofdmacht op naar de tweede divisie. Het was een sprookje zoals men dat zelden in het voetbal tegenkomst. De club leek dan ook hard op weg om aan de andere kant van het IJ de na de oorlog ongekend populaire Mosveld Babies naar de kroon te steken. Vorig seizoen ontstond er echter reuring op De Dijk, toen de hoofdsponsor vertrok en de hoofdmacht de tweede divisie vaarwel moest zeggen. Vervolgens vertrokken vrijwel alle spelers waaronder Nick Kuipers naar ONS Sneek, en van de toenmalige selectie bleef uiteindelijk alleen Damiën Menzo, het neefje van voormalig Ajax-doelman en oud SC Cambuur-trainer Stanley Menzo, over.

Trainer Kees Oostermeijer die ook al nieuw is, moet dan ook een compleet nieuw team in de steigers zetten en dat project verloopt tot nu toe niet echt succesvol. In de eerste kwalificatieronde van de beker kwam tegen Harkemase Boys een vroegtijdig einde aan de bekeraspiraties van de Amsterdammers en in “the league” behaalde de club die begin dit seizoen van de zondag overkwam, tot nu toe alleen tegen in de derby tegen stadgenoot Ajax een punt. De overige vier duels tegen FC Lisse, Jong FC Groningen, DVS’33 Ermelo en SteDoCo gingen verloren en een paar keer moest men daarbij een fors aantal tegentreffers incasseren. Het is dan ook geen eufemisme om te stellen dat het asv De Dijk van nu een heel andere ploeg is dan die van twee seizoenen geleden, toen men dankzij treffers van Dennis Kaars die tegenwoordig bij FC Volendam in de Keuken Kampioen Competitie speelt, en de al genoemde Damiën Menzo ONS uit de beker stootte.

​Ook ONS is een heel andere ploeg dan destijds en hanteert bovendien een heel ander spelsysteem dan toen. Dat systeem – en we merkten dat al eerder op – begint in verdedigend opzicht zijn vruchten af te werpen of misschien beter: de vruchten tegen te houden. Alleen werd “doelpunt voor Oranje” nog niet zo vaak getwitterd en moet er aanvallend nog een en ander gepolijst worden. Dat kost zoals de voorzitter van de technische commissie van ONS terecht opmerkte, tijd. Hoewel men zich vooraf nooit rijk moet rekenen, biedt de wedstrijd tegen asv De Dijk dat nu niet bepaald over de sterkste defensie lijkt te beschikken, wellicht mogelijkheden dat proces te versnellen en zeker nu Ravenau zijn spits gisteravond vroegtijdig naar de kant haalde en blijkbaar spaarde voor de ontmoeting met de ploeg uit Mokum.

SVBO – Sneek Wit Zwart

​Zaterdag 29 september 2018 – aanvang 19.30 uur

Gemeentelijk Sportpark – Barger-Oosterveld

Sneek Wit Zwart schoot als een komeet uit de startblokken en had eigenlijk en zeker na de rode kaart die GOMOS vlak na rust opliep, geen kind aan de promovendus. De 5-1 eindstand was gelet op de mogelijkheden die de ploeg van trainer Germ de Jong kreeg, dan ook een milde afspiegeling, want met iets meer scherpte had Sneek Wit Zwart de tegenstander uit Drenthe veel meer pijn kunnen doen.

Over Drenthe gesproken. Daar staat komende zaterdag de tweede competitiewedstrijd tegen SVBO op het programma en die affiche ging in de oudheid steevast gepaard met een bezoek aan de Boogie Bar. Dan hebben we het over de jaren negentig van de vorige eeuw en het begin van dit millennium, toen de club uit Barger Oosterveld en toen nog vv Sneek elkaar op het hoogste amateurniveau bestreden. Na die roemruchte periode liepen de wegen van beide clubs uiteen en SVBO daalde aan het begin van dit decennium zelfs even af naar de tweede klasse. Die degradatie werd echter twee seizoenen later met een kampioenschap ongedaan gemaakt en sindsdien komen de geel-zwarten weer in de eerste klasse uit.

​Na die terugkeer speelde SVBO drie seizoenen lang een zeer vooraanstaande rol. In die periode greep men telkens net naast de schaal, terwijl men daarnaast in de play offs drie keer op rij de stap naar de hoofdklasse niet kon maken. De laatste twee seizoenen kwam de hoofdmacht niet bij die prestaties in de buurt, maar met een achtste en een vijfde plek was het eindklassement nog altijd zeer behoorlijk. De start van de huidige competitie was daarentegen iets minder want in Winschoten ging de ploeg van trainer Marc Hegeman die in zijn voetballoopbaan voor FC Emmen, SC Heerenveen en Heracles Almelo uitkwam, tegen WVV met het kleinst mogelijk verschil onderuit.

​Sneek Wit Zwart dat al sinds het begin van de voorbereiding in goede doen is, gaf bij de start voeding aan de nominatie voor de titel. Een zwaluw maakt echter nog geen zomer en dus mag er na die “hoppa”-start geen gemakzucht in de ploeg sluipen. Bovendien moeten de spelers beseffen dat de oppositie en dat is ondanks het verlies in de openingswedstrijd zeker bij SVBO het geval, taaier zal zijn/worden dan afgelopen zondag. Daarbij komt dat alles en iedereen maar wat graag van een vermeende kanshebber wil winnen. Wanneer dat besef in voldoende mate aanwezig is en wanneer men met dezelfde accuratesse als tegen GOMOS – en het liefst met nog iets meer – te werk gaat, liggen er zeker kansen en dan moet men na afloop maar even “goegelen” waar tegenwoordig een uitgaansgelegenheid zoals de Boogie Bar is.

GVAV Rapiditas – LSC 1890

Zondag 30 september 2018 – 14.00 uur

Sportpark Kardinge – Groningen

Na het doelpuntloze gelijkspel tegen Oerterp werd enerzijds geopperd dat LSC 1890 nog teveel kansen nodig heeft om te scoren, maar werd anderzijds met betrekking tot de inbreng van de jeugd de loftrompet uit de kast gehaald en werd de combinatie van ervaren en jonge, gretige spelers bestempeld als één, waarmee LSC 1890 jaren vooruit kan.

Dat lijkt ons eerlijk gezegd een beetje een naïef, want zodra spelers – en zeker jonge – de kop boven het maaiveld uitsteken, zijn er kapers op de kust en zal de toekomst leren, of die jaren ook echt jaren zullen zijn. Die toekomst reikt in de snelle en opportunistische wereld van het voetbal overigens meestal niet verder dan de eerstvolgende wedstrijd en die voert de meid die op haar toekomst is voorbereid, naar Groningen voor het duel met GVAV Rapiditas.

​De Groningers waren tot en met het seizoen 2014-2015 actief in de eerste klasse, toen in de nacompetitie het doek viel. Sinds dat seizoen komt GVAV Rapiditas uit in de tweede klasse en dat deed men twee seizoenen in zeg maar de oostelijke variant van Noord. Daarna werd men in de westelijke variant ingedeeld. In Oost speelde men twee jaar lang een bescheiden rol en werd achtereenvolgens een zesde en een achtste plaats in de annalen bijgeschreven. Vorig seizoen was men in West daarentegen lang in de race en ten tijde van de return tegen LSC 1890 (medio februari van dit jaar) voerde GVAV Rapiditas zelfs de ranglijst aan. In die wedstrijd waren de Snekers echter heer en meester en was aan niets te merken dat aan de andere kant de koploper op het kunstgras stond. Na die nederlaag in Sneek werden de prestaties vervolgens wisselvalliger en aan het einde van de rit greep men op Kardinge net naast alle titels en prijzen.

LSC 1890 speelde op een aantal (dikke) uitschieters na waaronder het hiervoor genoemde duel, in de vorige competitie een bescheiden rol. Dat had veel, zo niet alles te maken met het feit dat al bij het opkomen van de narcissen klip en klaar was dat de Snekers niet in de problemen zouden komen en dat men evenmin aan de andere kant van de ranglijst iets zou kunnen betekenen. Met andere woorden, al ruim voor het einde van de league speelde men nergens meer voor en dat werd vertaald in sterk wisselende resultaten. Of die wisselende “Ergebnisse” nu tot het verleden behoren, blijft na de voorbereiding, de beker en de eerste speelronde afwachten. Maar als de hiervoor genoemde combinatie naast het veelbelovende voetbal ook de vereiste productie weet op te brengen, dan is een goed resultaat in de tweede speelronde zeker niet uitgesloten. Blijkt het gebrek aan stootkracht echter manifest, dan kan het ook zo maar een seizoen als het vorige worden.

Delfstrahuizen – Waterpoort Boys

​Zaterdag 29 september 2018 – 14.30 uur

Sportpark De Kampen – Delfstrahuizen

Waterpoort Boys was afgelopen zaterdag veel beter dan SC Creil en won dankzij twee goals van Andy de Vries dik verdiend met 2-0. Die uitslag was echter een magere afspiegeling van de werkelijke verhouding en had gelet op het aantal kansen hoger moeten uitvallen. Niettemin overheerste op het Schuttersveld na afloop een gevoel van opluchting, omdat veel geel-blauwe supporters met betrekking tot de mogelijkheden van hun hoofdmacht toch de nodige twijfels hadden.

Komende zaterdag vervolgt het gezelschap van trainer Janco Croes het wegnemen van die twijfels in en tegen Delfstrahuizen, dat tot een aantal jaren terug te boek stond als een solide derdeklasser. In het seizoen 2015-2016 moest men met slechts elf punten echter roemloos afscheid van die klasse nemen en sindsdien komt Delfstrahuizen in de vierde klasse uit. In het eerste seizoen op dat niveau eindigde de hoofdmacht op een zesde stek, ver weg van het trompetgeschal en eveneens ver verwijderd van het gekletter om lijfsbehoud. Vorig seizoen bereikte het keurkorps de lijn als vierde, maar die hoge klassering bleek toen niet voldoende voor deelname aan de play offs. De periodetitels gingen dat jaar naar FC Wolvega, Heeg en Tollebeek en tegen laatstgenoemde ploeg beleefde Delfstrahuizen dat inmiddels wordt getraind door Sneek Wit Zwart-Torjäger Gerben Visser – hij nam in maart van dit jaar het stokje van de opgestapte Martin de Jong over – zaterdag een matig optreden. Na veertig minuten keek men al tegen een kansloze 4-0 achterstand aan en uiteindelijk moest men met een fikse 7-3 nederlaag de thuisreis aanvaarden.

Dat betekent echter niet dat het voor de Wéé Péé Béé een makje wordt. De overwinning die Delfstrahuizen eerder vorige week in een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser CVVO behaalde, mag als waarschuwing dienen en bovendien zal de ploeg zich voor de matige vertoning in de polder willen revancheren. Daarnaast lukte het Waterpoort Boys in het verleden maar zelden om met drie punten uit Delfstrahuizen terug te keren en alleen in het hiervoor al gememoreerde rampseizoen viel er voor de Snekers iets te halen.

Waterpoort Boys gaf afgelopen zaterdag de tegenstander geen moment de indruk dat er iets te halen viel. Dat gebeurde in grote fasen met veel druk naar voren, waarbij men zelf niet of nauwelijks iets weggaf. Alleen de onnodige rode kaart van Richard Hamstra was een minpuntje, terwijl het verschil in de score best wat meer geaccentueerd had mogen worden. Nu stokte de productie bij 2-0 en dat was gelet op de veldverhouding en de kansen dus te mager. Het rendement zal dan ook omhoog moeten, wil Waterpoort Boys dit seizoen echt meedoen en wil men tegen Delfstrahuizen de twijfels verder wegnemen.

Sneek Wit Zwart ZM – SC Bolsward

Zaterdag 29 september 2018 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

De competitiestart van Sneek Wit Zwart ZM was toch een beetje een valse. De ploeg van trainer Niels Boot die vorig seizoen meer doelpunten produceerde dan menig fruitteler appels, kreeg tegen Makkum namelijk mogelijkheden te over om te scoren maar vond niet de juiste richting. Uiteindelijk kwam men met behulp van de tegenstander toch op het bord, maar in het zicht van de haven moest men alsnog de oogst delen.

Niettemin gaf de wedstrijd aan dat ZET EM op een hoger niveau heel goed meekan en die constatering dient nu alleen nog middels een overwinning te worden bevestigd. De eerste mogelijkheid voor die bevestiging dient zich komende zaterdag aan, wanneer SC Bolsward op Tinga op bezoek komt.

​De roots van de Es Céé uit de Hanzestad liggen bij drie verenigingen, te weten Bolswardia, CAB en RES. Nadat eerstgenoemde twee al in 2013 fuseerden, volgde twee jaar later de toetreding van “Rjucht en Sljucht”. Sindsdien behoort de combinatie qua leden tot de grootste clubs van onze gemeente. Hoewel het de intentie was om ook sportief stappen te maken, is dat tot nu toe niet echt gelukt. Voor de zondagafdeling is de derde klasse en voor de zaterdagtak de vierde klasse voorlopig de werkvloer. De mannen van “sneon” die inmiddels sportief door die van “snein” zijn ingehaald, begonnen overigens in de derde klasse, maar degradeerden na twee seizoenen. In de vierde klasse eindigde men achtereenvolgens als vierde, zevende en vierde en vorig seizoen verschafte SC Bolsward zich daarmee het recht om aan de play offs om promotie deel te nemen. Dat recht werd toen niet verzilverd en dus komt men deze jaargang weer in de vierde klasse uit. Daarin kende SC Bolsward een prima start, want het gedegradeerde en stugge TOP ’63 dat algemeen toch als kanshebber wordt aangemerkt, werd in eigen huis met 2-1 verslagen.

Sneek Wit Zwart ZM werd vooraf ook als één van de potentiële kandidaten aangemerkt, maar het moeizame bekeravontuur deed de eerste twijfels opborrelen. Qua voetbal en qua kansen verdrong men die twijfels afgelopen zaterdag wel een beetje naar de achtergrond, maar om die helemaal weg te spoelen, hebben de wit-zwarten zoals hiervoor al werd vermeld, een zege nodig. Dat zal zaterdag niet gemakkelijk worden. In de eerste plaats heeft een ploeg die de muur van TOP ’63 weet te slechten, echt iets in zijn mars en in de tweede plaats moeten men in tegenstelling tot afgelopen zaterdag de kansen dan wel benutten.

Black Boys – ONB

Zondag 30 september 2018 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys verloor afgelopen zondag niet alleen van een beter spelend Surhuisterveen maar en passant ook nog eens verdediger Jordi Albada. Die liep nadat hij vanwege hands al geel had gekregen, na commentaar op de leiding onnodig tegen zijn tweede gele prent aan en mag derhalve zondag op Sportcentrum Schuttersveld van achter de afrastering de ontmoeting tegen ONB bekijken.

ONB dat afgelopen zondag met een 3-0 zege tegen De Wâlden uit de startblokken kwam, is in dit decennium afgedaald naar het voorportaal van de kelder. Een aantal seizoenen terug deden eersteklassers nog sportpark De Fennen aan, waarna men de “struggle for life” in de tweede klasse drie seizoenen lang volhield. Vervolgens daalde men in één ruk af naar de vierde klasse en daarin leek de geschiedenis zich vorig seizoen te gaan herhalen. Via de nacompetitie wisten de Drachtsters nog net de plek in het voorportaal te behouden en het hoeft dan ook geen betoog dat de recente jaren niet de meest glorierijke uit het bestaan van de in 1948 opgerichte club zijn.

In dat kader zal trainer Dennis Stuiver de overwinning van afgelopen zondag dan ook hebben omarmd. Een garantie is dat echter niet, want vorig seizoen won men de openingswedstrijd ook met dezelfde cijfers en was de start vervolgens alleszins redelijk. Gedurende het seizoen zakte ONB steeds verder weg en uiteindelijk kwam men een punt tekort om het moeras achter zich te laten. Met dat punt was men er geweest, want het doelsaldo was veel beter dan de ploeg die net boven de streep eindigde en dat was Black Boys.

Daar waar ONB hoop mag koesteren dat dit seizoen beter verloopt dan het vorige, hebben we toch het donkerbruine vermoeden dat het voor de Zwartjes evenals voorgaande jaren een pittige klus gaat worden. Daarbij baseren we ons niet alleen op de resultaten, maar ook op – en we hebben dat al eerder aangehaald – de smalle selectie waarmee de nieuwe trainer op pad is gestuurd. Die selectie is kwetsbaar en zeker als zich blessures en/of schorsingen voordoen zoals zondag wanneer Lars Niemarkt al met de eerste uitsluiting wordt geconfronteerd. Dat betekent dat hij meteen een noodverband moet aanleggen of hij moet zoals in de voorbeschouwing op dit seizoen al werd gesuggereerd, zelf weer de kicksen aantrekken. Dat zou naar ons oordeel overigens geen onverstandige keuze zijn en zou in ieder geval de hoop op een minder pittig seizoen doen toenemen.

Bron: http://pengel.weebly.com/