Walk & Run: wandelen en hardlopen in en om jubilerend IJlst

IJlst – Voor het derde jaar op rij staat in IJlst de eerste zaterdag van oktober in het teken van het wandel en hardloop evenement ‘Walk&Run’. De historische binnenstad van IJlst en de omliggende landerijen zijn op zaterdag 6 oktober het decor voor zowel wandelaars als hardlopers. Het parcours dat de deelnemers afleggen, is (gedeeltelijk) gebaseerd op de IJlster Routekaart van Stichting IJlst 750 Jaar, de organisator van dit sportieve evenement.

Unieke wandelbelevenis

Deze editie van de Walk&Run heeft een feestelijk tintje vanwege de viering van 750 jaar stadsrechten van IJlst. Met deze keer extra aandacht voor een unieke wandelroute die bol staat van verrassingen onderweg. Zo wandelen de deelnemers langs proeverijen, geheime wandelpaadjes door het land en steken ze o.a. over met een bootje en klinkt er muziek onderweg. START wandeltocht : 10 uur // AFSTAND: 15 kilometer (geschikt is voor beginnend en geoefende wandelaar).

Rennen door stad en land

Het hardloopparcours voor volwassenen is zeer afwisselend en loopt door stad en land. Er is deze jubileum editie een extra leeftijdscategorie toegevoegd. De oudste junioren (17 tot en met 19 jaar), komen uit in de Ladiesrun en in de wedstrijd voor mannen. Voor hen wordt een speciaal klassement opgemaakt. START Ladiesrun 7,5 km : 14.30 uur // START Heren run 7,5 km: 15.30 uur. Traditioneel is er een extra prijs voor de snelste IJlster dame en heer. Iedere deelnemer, jong en oud, ontvangt na deelname een unieke IJlster herinnering // START Kidsrun 900 m: 13.15 uur (basisschool jeugd groep 3-4, 5-6 en 7-8) //START jeugdloop 1700 m: 14.00 uur (jeugd 12-16 jaar).

Op 27 september en 4 oktober organiseert Arjen Visserman van Loopgroep IJlst een jeugdclinic (details op website) geschikt is voor beginners en gevorderden.

Open Noordelijk Stratenloopkampioenschap

In verband met het jubileumjaar IJlst 750jaar, wordt een Noordelijke titelstrijd verbonden aan de Walk & Run 2018. Het evenement is uitgeroepen tot Open Noordelijk Stratenloopkampioenschap. In alle leeftijdscategorieën (junioren en senioren) wordt gestreden om deze regionale titel. Een aantal regionale toplopers heeft al toegezegd om aan de start te verschijnen.

Meelopen is kans maken op schoenen van Bij Folkert

Walk & Run wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Zo verloot Hardloop- en wandelspeciaalzaak Bij Folkert uit Sneek tijdens het evenement twee paar wandelschoenen(t.w.v. 150 euro) en twee paar hardloopschoenen(t.w.v. 150 euro) onder de deelnemers.

Meer informatie of aanmelden via de website: http://walkrun.ijlst750.nl