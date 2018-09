VV Nijland viert rentree met overwinning

Nijland – VV Nijland heeft afgelopen zaterdag met 3-1 gewonnen van het Lemster CVVO. Na een onwennige start bogen de blauwhemden een 0-1 achterstand om en vierden ze zo een succesvolle rentree in de tweede klasse.

Na drie verloren bekerwedstrijden tegen Balk (6-0), LSC (1-2) en Sneek SWZ Boso Sneek (0-3) begon VV Nijland afgelopen zaterdag aan een nieuw avontuur in de tweede klasse I. Na het kampioenschap in 3A en het vertrek van hoofdtrainer Douwe Posthuma was het zaak om onder de nieuwe trainer Lykle Bleekveld goed aan de competitie te beginnen. Bleekveld was in de seizoenen 2007/2008 en 2008/2009 ook al trainer van Nijland. Destijds vierde hij een kampioenschap in 3A en speelde hij zich met de Nijlanders veilig in de tweede klasse.

Tegenstander CVVO geldt al jaren als een goed voetballende ploeg en is een stabiele tweedeklasser. Met het vertrek van de pijlsnelle en handige Edzo Kloosterboer heeft het team echter opnieuw een jas uitgedaan, nadat de Lemsters vorig seizoen ook al een veer lieten toen Gerben Visser de club vaarwel zegde.

VV Nijland begon ietwat onwennig aan de wedstrijd. Na een paar kleine slordigheden van de equipe van trainer Bleekveld deelden de Lemsters de eerste speldenprikjes uit. CVVO kwam echter niet tot heel grote kansen, terwijl Nijland ook geen openingen vond in de defensie van de Lemsters. Na een halfuur spelen kwamen de bezoekers toch op voorsprong. Na balverlies van de thuisploeg wist de snelle Lourens Visser de bal perfect af te leveren bij spits Aart Speerstra, die de 0-1 binnenkopte.

Een fikse streep door de rekening van de thuisploeg, die nu in de achtervolging moest. Pal voor rust deed Nijland wat terug. Als een volleerd linksbuiten nam Mente de Boer de bal na een vrije trap goed mee. Diens voorzetter viel pal voor de voeten van Nico Pieter Bonnema, die simpel binnentikte. Een lekker moment voor de Nijlanders, die zich de thee een paar minuten later goed lieten smaken.

De thuisploeg rook zijn kans in de tweede helft. Tegen dit CVVO lagen mogelijkheden, zo vonden staf en spelers. Na de pauze werd dat goede gevoel verstrekt. Na een uur spelen besliste Nijland de wedstrijd. Een voorzet vanaf de rechterkant werd knap doorgekopt door Nico Pieter Bonnema, die twee Lemsters het nakijken gaf. De bal viel voor de voeten van Sjoerd Tjalsma, die in één keer uithaalde. Zijn prachtige volley raakte de binnenkant van de paal en deed het net vervolgens bollen: 2-1. Een atypische goal van De Parel, die meestal toeslaat in het vijfmetergebied. Meteen na deze goal drukten de Nijlanders door. Binnen een paar minuten volgde de derde Nijlander goal. Na goed werk van Fokke Jan Kooistra en Sjoerd Tjalsma gaf Nico Pieter Bonnema de bal op een presenteerblaadje bij Jarin de Jong. De hardwerkende De Jong knalde de bal van dichtbij hoog in de touwen: 3-1.

CVVO had nog een halfuur om de achterstand goed te maken. De Lemsters kregen na 65 minuten opnieuw een klap te verduren. Spits Aart Speerstra kon niet verder en wilde gewisseld worden. Zijn vervanger stond al klaar langs de lijn. Maar toen Speerstra even later het veld verliet, kwam er geen invaller het veld in. Speerstra’s harde charge op de kuiten van Eelke van der Wal werd door de scheidsrechter terecht met rood bestraft. Gelukkig kon de aanvoerder van Nijland de wedstrijd vervolgen. Met 10 probeerde CVVO nog iets aan de achterstand te doen. Maar de Nijlander zege kwam nooit echt in gevaar, aangezien de Lemsters hun kansen op de aansluitingstreffer niet wisten te verzilveren. Peter van Dalfsen keepte alert, kreeg nog een handje tegen de vrije trap van Lourens Visser en zag de harde knal tot zijn opluchting op de lat uiteenspatten. Enkele andere CVVO-pogingen misten het doel. Met de overwinning vierde Nijland een succesvolle rentree in de tweede klasse. Volgende week wacht in Idskenhuizen de zware uitwedstrijd tegen VVI, dat knap won bij It FeanL 1-2.