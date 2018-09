Succes Snekers bij Quarterhorses  in Someren

Sneek- Afgelopen weekend werden de AQHA/NQHA Nederlandse kampioenschappen voor Quarterhorses in Someren gehouden. Drie dagen lang werd er gestreden om de verschillende titels in de westernsport.

Het was een dubbelgroot succes voor Sneker Natascha Holtrop. Twee van haar eigengefokte paarden vielen flink in de prijzen op het NK. Zij werd zelf met jaarling “A Hot Image” tweemaal eerste in de halterklasse en werd Futurity Champion. Eigenaresse Wietske den Teuling werd tevens in de amateurklasse twee maal tweede en won daarmee het zilver in de klasse “Geldings 2 year and under”. Het goud was in deze klasse voor de tweejarige ruin Third Hot Vision.

Op de foto Natascha Holtrop met prijzen tussen haar gefokte paarden,links: A Hot Image en eigenaresse Wietske den Teuling en rechts: Third Hot Vision en eigenaar Wilfred Schouten