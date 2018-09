Programma Theater Sneek  

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Berthold Gunster en Dion Vincken met De ‘lastige kinderen? Heb jij even geluk’ Omdenkshow

Wegens groot succes en de vele uitverkochte voorstellingen komt Berthold Gunster samen met acteur Dion Vincken dit seizoen tegen alle verwachting in toch weer terug met de ‘Lastige kinderen? Heb jij even geluk’ Omdenkshow, gebaseerd op de gelijknamige bestseller.

Kinderen? Stop met ze op te voeden. Het is vastdenken: kijken naar wat er niet is en wel zou-moeten-zijn. Van een probleem een ramp maken. Eén van de grootste tragedies in het leven is om de perfecte ouder te willen zijn. Denk het om. Maak van het probleem een mogelijkheid. Hoe? Simpel. Door te kijken naar wat er is en wat er zou-kunnen-zijn. Van een gebrek een talent maken. In de woorden van Berthold Gunster: lastig gedrag is niets anders dan ruwe energie, ongestold verlangen; een behoefte die zich op een stuntelige manier uitdrukt. Kinderen grootbrengen slingert ons heen en weer tussen uitersten. Kinderen zijn een bron van irritatie, frustratie en soms zelfs wanhoop; tegelijkertijd zijn ze een onuitputtelijke bron van liefde, plezier en avontuur.

Zoals bij alle programma’s van Omdenken is de voorstelling een mix van theater, lezing en cabaret. Ouders én kinderen zijn welkom, maar ook grootouders, onderwijzers, akela’s, jeugdleiders, voetbaltrainers, badmeesters, mentoren, oppassers, gezinsvoogden, pleegouders, kinderrechters, peuterleiders en iedereen die zin heeft in een verfrissende avond, om over na te denken maar vooral ook om te lachen.

Pas op! Voor wie dit programma heeft meegemaakt, zal opvoeden nooit meer zijn als vroeger. Welkom in de explosieve wereld van de opvoeding!

“Kinderen met ADHD hebben een serieus probleem. Al hun leraren zijn saai.”

Theatershow // wo 3 oktober 2018 // 20.15 // €25 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Syb van der Ploeg, Dylana Smith (USA) e.a. met The Story Tellers (Première)

The Story Tellers gaan het vak van singer-songwriter uitdiepen en vertellen het verhaal achter de nummers die veel hebben los gemaakt in de wereld. De teksten zijn soms politiek getint maar altijd puur en uit het leven gegrepen.

Het publiek kan gaan luisteren naar teksten en muziek van wereldberoemde singer-songwriters als o.a. Leonard Cohen, Don Mclean, Neil Young, Sting, Don Henley, Crosby, Stills & Nash, Simon and Garfunkel, Lennon & McCartney en vrouwelijke namen als Joni Mitchel en Stevie Nicks. Ook protestzangers als Bob Dylan, Boudewijn de Groot en Janis Joplin én de nieuwe generatie met Ed Sheeran komen aan bod.

The Story Tellers brengen intieme muziek, prachtige verhalen en sfeervolle beelden!

Muziek // do 4 oktober 2018 // 20.15 // €26 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Dutch Eagles met Fly like an Eagle

Ze verkochten in Nederland alleen al meer dan 350.000 kaarten en hebben een gestaag groeiende schare trouwe fans, maar het schijnt dat er nog steeds mensen zijn die niet weten wie de Dutch Eagles zijn…

Ruim 40 jaar na dato staat de authentieke muziek van de Eagles en hun tijdgenoten nog altijd recht overeind. De Dutch Eagles zijn inmiddels tot ver buiten onze grenzen de onbetwiste ultieme vertolkers van dit muziekgenre en het tijdperk. Met ruim 25 gitaren, 6 loepzuivere vocalen, prachtige verhalen en vooral heel veel plezier en overtuiging brengen zij deze tijdloze muziek al meer dan tien jaar schijnbaar moeiteloos tot leven.

Leo Blokhuis schreef al dat de Dutch Eagles live de ‘echte’ Eagles voorbijgaan. De Dutch Eagles zijn dan ook veel meer dan ‘the next best thing’, ze zijn de beste muzikale reisgids die u zich kunt wensen. Laat u meeslepen in een avond met superieure songs, meesterlijke samenzang en virtuoze muzikaliteit door de beste live band van Nederland.

Grote hits, minder bekende pareltjes en bijzondere verrassingen, met weergaloze precisie, exact klinkend zoals u gewend bent en springlevend gebracht. De Dutch Eagles slaan hun vleugels weer wat verder uit. Take a seat and come fly like an Eagle…

Muziek // vr 5 oktober 2018 // 20.15 // €25 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Ish Dance collective met Listen up!

Pssst! Luister eens! Jij bent toch zo goed in keuzes maken? We zien je wel hoor. Speltbol of kapsalon, de fiets of de tram, freelance of loondienst. Jij kan dat, echt supergoed van je. Durf je het ook op grotere schaal? Echte verantwoordelijkheid voor de grote zaken des levens? Ben je dan ook dapper genoeg om de consequenties te dragen?

Beatboxer, stemkunstenaar en super-ISHer Abdelhadi Baaddi ontwerpt een interactieve theatervoorstelling in de vorm van een hoorspel. Eentje zoals je die vroeger op de radio hoorde. Abdel is geïnspireerd door het bekende hoorspel op de radio in 1968 ‘War of the Worlds’.

In ‘Listen Up!’ wordt al het geluid live geproduceerd door drie stemkunstenaars en zijn de keuzes van het publiek bepalend voor het verloop van de voorstelling. Versterkt door vooruitstrevend 4D geluid zullen vocale soundscapes, effecten en muzikale composities het decor zijn van een uitdagende voorstelling vol vragen. Wat als jij het voor het zeggen had? Hoe zou de wereld eruitzien? Weet je echt zeker dat je deze keuze wilt maken?

Muziek // 6 oktober 2018 // 20.15 // €17,50 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400