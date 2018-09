Parkvakanties zet Friese vakantieparken in spotlight

Sneek- Het in Sneek gevestigde Parkvakanties timmert al bijna 10 jaar aan de weg en inmiddels mag het bedrijf zich met recht dé vakantiepark-expert van Nederland noemen. Op de Parkvakanties website wordt een zo compleet mogelijk aanbod vakantieparken in Nederland (en daarbuiten) getoond. “Een behoorlijke klus, want alleen in Nederland zijn er al honderden vakantieparken”, aldus eigenaar en oprichter Laurens Taekema.

Vakantieparken in Friesland



Laurens: “Omdat we zelf een Fries bedrijf zijn en we geloven in de kracht van een duurzame, lokale economie, doen we graag ons best om de vakantieparken in Friesland zo goed mogelijk te presenteren.”

Zo werkt Parkvakanties al jaren samen met o.a. Beach Resort Makkum en Landal Waterpark Sneekermeer. Maar ook nieuwe samenwerkingen zijn aan de orde: het vernieuwde Tusken de Marren in Akkrum kreeg een plek op de website en deze maand was Parkvakanties te gast op Landal Esonstad voor een uitgebreide reportage. “Landal Esonstad verraste ons enorm. Het vakantiepark is uniek qua huisjes, maar ook zéker vanwege de ligging aan het Lauwersmeer. We gingen met ecoloog en WADfilm-maker Ruben Smit ‘t Wad op. Waanzinnig!”.

Laurens: “Ook op onze Facebook-pagina, met inmiddels meer dan 40.000 volgers, delen we regelmatig Friese vakantieparken. Maar we laten ook graag de schoonheid van Friesland zien. Zo deelden we onlangs een artikel met de 15 mooiste bezienswaardigheden in Friesland op ons blog.”

Bijna 10 jaar specialist

Volgend jaar viert Parkvakanties haar 10-jarige jubileum. Een goed moment om even stil te staan en terug te kijken op een mooie, maar ook bewogen periode. Laurens: “Parkvakanties heeft in 2016 na een aantal zeer moeizame jaren een geweldige doorstart gemaakt. De huisstijl en website gingen volledig op de schop en we zijn weer met frisse moed aan de slag gegaan. En Parkvakanties bloeide op als nooit tevoren!”

Link 1: https://www.parkvakanties.nl/

Link 2: https://www.parkvakanties.nl/vakantiepark-friesland/

Op de foto: Landal Waterpark Sneekermeer