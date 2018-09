Morgenavond Sneker stripalbum ‘Kloris & Ko’ van Theo Jaasma

Sneek- “Tesamen met myn broer Hessel (62), hew ik un nij stripalbum maakt fan Kloris & Ko. Dit duo beleeft slapstick-achtige avonturen in en om Sneek. De hoofdpersoanen prate in ut Snekers; at se búten Sneek komme dan wurdt der in de Friese taal sproken. Krekt as ut foarige album út 1989, is ut un album wurden met drie ferhalen. De titels binne: ‘Op hite koalen ‘, ‘Altyt jong’ en ‘De hoofdpriis’.”

Zo begint een brief die de redactie ontvangt van Theo Jaasma (55), bekend kunstschilder uit Sneek en lange tijd volhoudend actievoerder voor het behoud van het roemruchte Boumapand. De slag om het monument op de hoek van de Leeuwarderweg-Oosterkade is gestreden en beslecht. Nu staat alles weer in het teken van de kunst: ‘Kloris & Ko binne teruch in ’e stad!’

Morgenavond om ‘klokslach acht uur’ zal het nieuwste stripalbum ‘Kloris & Ko’ worden gepresenteerd bij Boekhandel Van der Velde in Sneek.

Morgen een uitgebreid interview met Jaasma & Jaasma in het septembernummer van GrootSneek.

Op de foto van Henk van der Veer: Hessel (links) en Theo Jaasma