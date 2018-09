Leerlingen CBS De Earste Trimen wijden vernieuwde Kindermuseum FSM in!

Sneek- “Komende donderdag, 27 september, krijgen we de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 van CBS De Earste Trimen uit Nijland op bezoek. Ze worden bij de balie in de hal opgewacht door een Viking”, meldt het Fries Scheepvaartmuseum uit Sneek.

“De leerlingen wijden ons vernieuwde kindermuseum in. Met hen gaan we aan de hand van het thema Vikingen zo’n 1000 jaar terug in de tijd. Met een actief en informatief programma over de Noormannen in Friesland, komen de kinderen er achter hoe angst voor de Vikingen soms ook kan veranderen in vriendschap. Daarmee sluiten we aan bij het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar.

Personeel en vrijwilligers hebben een schitterend en groot Vikingschip gebouwd, waar een hele groep op past. De Vikingtent is nu ook klaar. In en rond die tent wordt straks verteld over het leven van Vikingen en worden opdrachten uitgevoerd.

Natuurlijk worden er ook zwaardgevechten gehouden, zilverschatten gevonden en mooie dingen gemaakt in Vikingstijl.

Er hebben zich al heel veel groepen voor deelname aan dit programma aangemeld, maar er kunnen er nog wel meer bij. Scholen die aan dit programma willen doen, kunnen zich aanmelden via educatie@friesscheepvaartmuseum.nl of bellen met 0515-414057.”