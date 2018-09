Helden fan Hjir in kerkje Goenga

Goenga – Op zondag 30 september 2018 staat er een nieuw evenement te gebeuren in Fryslân! Op die dag zal men in diverse dorpen en steden zoveel mogelijk Friese muziek op het podium zien. Bands, singer-songwriters, rappers, korpsen, dj’s, koren en muziekverenigingen, iedereen kan meedoen. Op deze manier wil men laten zien wat Fryslân als iepen mienskip allemaal wel niet aan muziek te bieden heeft. Een eigenwijze en betrokken gemeenschap met oog voor elkaars ideeën, mogelijkheden en uitdagingen.

In het kerkje van Goënga is een concert van TRANSFOLMER gepland. Aanvang 15.00 uur toegang gratis na afloop Het “Ponkje”. Transfolmer is de artiestennaam van Tjeerd Folmer, artiest/muzikant die sinds de jaren 80 op verschillende manieren bezig is geweest in de Friese muziekwereld. Begonnen als bassist in de punk/new wave tijd bij band The Visitor, daarna als solo artiest in elektronische muziek en als zanger en gitarist in diverse bands.

Tegenwoordig maakt hij onder meer live ambient improvisatie muziek op baritongitaar. Dit voert hij liefst uit op locaties waar een mooie of interessante galm en akoestiek is. Tjeerd heeft voor ‘Helden fan Hjir’ voor het kerkje van Goënga gekozen De improvisaties ontstaan zonder voorgeprogrammeerd plan en blijven dus een verassing voor luisteraars en Tjeerd zelf.