Fractie Poiesz compleet

Sneek-Astrid Koops-Tippersma ( eigenaar van een zelfstandig opererend communicatiebureau) en Tjalling Wiersma ( accountant ) uit Sneek ondersteunen het bij het CDA-SWF opgestapte raadslid Rinske Poiesz-Zijlstra in haar raadswerk. Koops neemt zitting in de raadscommissie Boarger & Mienskip en Wiersma in die van Bestjoer & Finânsjes. Poiesz blijft actief als commissielid Doarp, Stêd en Omkriten. Dat is vanmorgen bekend gemaakt door fractieleidster Rinske Poiesz, die overigens nog altijd lid is van het CDA ( “zeker nog tot het einde van dit jaar”).

Conflict

“ Het conflict binnen het CDA-SWF gaat om een aantal mensen maar daar moet je boven staan. Ik vind het gewoon belachelijk dat het zo gegaan is. Het CDA Súdwest Fryslân schaadt het CDA in z’n algemeenheid, dit had nooit mogen gebeuren. Voor mij was er geen weg terug, het was van te voren al zo vast gelegd. In de bewuste vergadering had ik alleen de keuze om de eer aan mij zelf te houden en dat heb ik gedaan Punt! En nu vooruit zien, wij willen doorgaan om iets voor onze gemeente te betekenen en ik vind het fantastisch dat deze twee mensen dat met mij willen doen. Ik vind het echt top”, aldus Poiesz.

Koops zal op 4 oktober beëdigd worden en Wiersma een maand later, omdat hij op vakantie is, op 8 november. De nieuwe zelfstandige fractie gaat verder onder de naam ‘Fractie Poiesz’, “omdat wij ook geen partij zijn”, aldus Poiesz.

Belofte gestand

“Ik doe mijn belofte aan mijn kiezers gestand zoals ik dat tijdens de verkiezingscampagne beloofd heb. Dat kan ik niet alleen en daarom heb ik deze twee mensen gevraagd mij daarbij te helpen. Wij gaan dit werk voor de komende raadsperiode doen, daarna zien we wel weer”, besluit Poiesz.

De raad van SWF heeft37 zetels en nu elf fracties.

Op de foto Henk van der Veer, vlnr: Astrid Koops-Tippersma, Rinske Poiesz-Zijlstra en Tjalling Wiersma