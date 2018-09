Ingezonden:Rondweg Sneek

Sneek- Gefeliciteerd Hemelum! Met jullie spiksplinternieuwe rondweg. Moet heerlijk zijn dat landbouwvoertuigen, Duitse(?) campers en vrachtwagens niet meer dwars door jullie dorp denderen. Weg met de overlast, gedaan met het gevaar. (LC 22.09.18).

In Sneek hadden we ook een rondweg. Landbouwvoertuigen, campers en vrachtwagens hoefden niet meer dwars door de fraaie historische binnenstad. Een binnenstad waarvan infrastructuur en architectuur dateren uit de tijd van beurtscheepjes, skûtsjes en paard en wagen. Met een Waterpoort en Fontein als absolute toeristentrekkers. Niet gek dus dat het als maar toenemende gemotoriseerde verkeer om de oude binnenstad werd geleid.

Met onze rondweg is het echter bar slecht afgelopen. Opgeofferd aan ‘de vaart der volkeren’. Want geüpgraded tot autosnelweg N7/E22. Landbouwvoertuigen mogen er niet meer overheen. Die denderen nu dus allemaal weer dwars door de fraaie historische binnenstad van Sneek. Net als die campers en vrachtwagens. Vlak langs Waterpoort en Fontein, dwars over de Oosterdijk.

Voor zover het allemaal rijdt overigens. Vaak staat alles muurvast namelijk. Tot in de wijde omgeving van de Lemmer- en Oppenhuizerbrug. En dat geeft overlast, het is vies, het stinkt, het is gevaarlijk, hinderlijk en knap ongezond. En als het wel rijdt, verdringt het fietsers, belemmert het voetgangers.

In GrootSneek lees ik dat we mogen meepraten over de inrichting van de Marktstraat. Daar staat van alles te gebeuren. ‘Dit kan consequenties hebben voor zaken als verkeer, parkeren en de inrichting van de Markstraat’, zegt wethouder Erik Faber.

Mij dunkt, een uitgelezen kans om de idioterie van het doorgaande gemotoriseerde verkeer door de binnenstad van Sneek aan te pakken. Maar dan wel even verder kijken dan de Markstraat lang is.

Wout Beima, Sneek 22.09.18

