Grote schoonmaakactie Skjin Wetter in Sneek

Sneek- Op zaterdag 6 oktober 2018 zal de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van de Elfstedenroute plaatsvinden. In Sneek en vier andere locaties gelegen op de Elfstedenroute zullen duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers zwerfafval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân en de Elfstedengemeenten.

De locaties waar de Skjin Wetter schoonmaakactie zal plaatsvinden zijn: Harlingen, Franeker, Leeuwarden, Sneek en Balk. Iedereen is welkom om het opruimspektakel bij te wonen. Daarnaast is er op elke locatie een ludieke actie rond het thema zwerfafval. In Sneek is de opening van Skjin Wetter. De opening zal verzorgd worden door Van Erkelens, dijkgraaf van It Wetterskip. Op de locatie is ook een grote weegschaal aanwezig waarmee het afval uit het water wordt gewogen. Tijdens de dag zelf gaan onder andere duikvereniging Moby Dick, zwerfafvalinitiatief Suver Skjin en Brandweer Sneek helpen tijdens het schoonmaken. De activiteit vindt plaats bij de Looxmagracht, Zwette en Franekervaart. De aftrap van de actie is om 10.30 uur.

Tijdens Skjin Wetter wordt het opgeviste afval gewogen. Dit is belangrijk voor de prijsvraag die er wordt georganiseerd. Hieraan kunnen alle inwoners van Fryslân meedoen en raden hoeveel afval er op 6 oktober uit het water wordt gehaald.