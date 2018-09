De bal rolt weer …. extra: voorbeschouwing bekerwedstrijd O.N.S. Sneek

Sneek-Voor ONS Sneek dat afgelopen zaterdag met een verdiend punt uit Ermelo terugkeerde, is het een Engelse week, want morgen staat in de eerste ronde van de KNVB-Beker het duel met Kozakken Boys op het programma en op zaterdag wacht al weer competitieronde nummer zes met een thuiswedstrijd tegen het Amsterdamse asv De Dijk (de voorbeschouwing op laatstgenoemd duel verschijnt woensdag op deze site).

Kozakken Boys – ONS Sneek

Dinsdag 25 september 2018 – aanvang 20.00 uur

Sportpark De Zwaaier – Werkendam

ONS Sneek beleefde in verdedigend opzicht een prima generale voor het bekerduel van komende dinsdag. Organisatorisch stond het zaterdag namelijk prima bij de Snekers en tegen DVS ’33 Ermelo gaf de defensie amper iets weg. Wat dat betreft functioneert het nieuwe spelsysteem prima en dat is uiteraard geen onplezierige factor wanneer men komende dinsdag voor het duel in de eerste ronde van de KNVB-Beker in Werkendam bij tweede divisionist Kozakken Boys op bezoek gaat.

Kozakken Boys kwalificeerde zich aan het eind van het seizoen 2015-2015 voor de destijds nieuw te vormen tweede divisie en komt sinds dat seizoen op dat niveau uit. In het eerste seizoen eindigde men op een tweede plaats achter het ongenaakbare Jong AZ, dat toen met een straatlengte voorsprong kampioen werd. Vorig seizoen kwam het in de strijd om de titel aan op de allerlaatste wedstrijd. Daarin kwam men thuis tegen concurrent Katwijk niet verder dan 0-0 en dat betekende dat vooral de bezoekers uit de kustplaats op sportpark de Zwaaier zwaaiden. Na die twee succesvolle jaren toen de naar FC Groningen verkaste Danny Buijs de technische touwtjes in handen had, is de start dit seizoen minder. Na vijf speelronden staat Kozakken Boys met vier punten op een vijftiende plek. Die oogst werd behaald bij het al genoemde Katwijk (1-1) en bij Rijnsburgse Boys (1-3), terwijl de duels tegen AFC, Jong Vitesse en de Koninklijke HFC nipt verloren gingen.

Ondanks de hiervoor aangehaalde successen verlieten maar liefst elf spelers de club, terwijl de nieuwe trainer i.c. Jasper de Muijnck acht nieuwelingen mocht verwelkomen. Onder hen spelers als Don Bolsius, Irvingly van Weijma, Jeffrey Rijsdijk en Charlton Vicento die allen een verleden in het betaalde voetbal hebben. In die mutaties ligt mogelijk de reden waarom het dit seizoen vooralsnog minder gaat, want het kost uiteraard tijd om daaruit een goed draaiend team te smeden.

Dat neemt echter niet weg dat Kozakken Boys voor ONS Sneek een behoorlijke klip is, al valt de inmiddels ietwat belegen balans slechts licht in het voordeel van de club uit Werkendam uit. In het debuutjaar in de topklasse verraste ONS namelijk door daar te winnen en later dat seizoen in Sneek gelijk te spelen. Het jaar daarop was Kozakken Boys twee keer een klein maatje te groot en in het laatste seizoen dat beide ploegen elkaar in competitieverband tegenkwamen, verloor ONS de eerste confrontatie en eindigde de return in een zege voor de ploeg “ut Snits”, al had Kozakken Boys zich toen al lang en breed voor de tweede divisie gekwalificeerd en stond er destijds voor hen niet al te veel meer op het spel. Dat laatste is morgen dus anders, want dan staat een plek in de tweede ronde van de dennenappel en mogelijk een aantrekkelijk duel met een grootmacht uit de rijen der profs op het spel.

Op basis van het klassenverschil ligt een favorietenrol voor Kozakken Boys dat overigens gevrijwaard was van kwalificatieduels, daarbij in de rede. Gelet op de actuele stand van zaken past daarbij echter enige nuancering. Immers Kozakken Boys lijkt nog zoekende, terwijl ONS in ieder geval “im defensiven Bereich” stappen heeft gemaakt en als ploeg volwassener oogt dan in voorgaande seizoenen. Dat maakt dat het verschil tussen Raveneau’s Tableau waarbij achter de naam van Martijn Barto nog een vraagteken staat, mogelijk kleiner is dan door velen wordt gedacht en dat net als in het debuutseizoen in de topklasse een verrassing op De Zwaaier niet op voorhand onmogelijk is.

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto archief Henk van der Veer: Barry Ditewig hield zaterdag weer de nul!