Waterpoort Boys heer en meester

Sneek- Na gemekker kreeg Richard Hamstra na iets meer dan een uur spelen zijn tweede gele kaart en moest Waterpoort Boys met een man minder verder. Dat had tegen een andere tegenstander vervelende consequenties kunnen hebben. Het weerwerk van SC Creil was echter niet al te uitbundig en zelfs met een man minder had Waterpoort Boys geen kind aan de polderbewoners.

Het enige dat trainer Janco Croes zijn ploeg kon verwijten, was dat men te weinig met de mogelijkheden deed, want eigenlijk had Waterpoort Boys de wedstrijd al voor rust lang en breed moeten beslissen. Nu bleef het bij één treffer en die viel al in de tweede minuut. Nadat een voorzet van Richard Hamstra te ruim bemeten was, pikte Andy de Vries de bal iets buiten de zestien op en met een streep in de rechterhoek zette hij Waterpoort Boys op de “Siegerstrasse”.

Het was niet bepaald een 100% mogelijkheid, zulks in tegenstelling tot een aantal kansen die de thuisclub nadien kreeg. Zo dook Tim van der Werf kort na de openingstreffer na een subtiel passje van Mohammed Hasan Arsandar alleen voor de keeper op, waarbij de sterk spelende goalie als winnaar uit de bus kwam en even later wou Arsandar het met de buitenkant van de schoen te mooi doen en kwam de doelman opnieuw zij het met moeite als winnaar uit de strijd. Vervolgens leverde een combinatie tussen Ron Huitema, Arsandar en Patrick Bles ook geen rendement op en dat bleef ook uit toen Kevin Kedde de doelman te ver voor zijn goal zag staan en vanaf een meter of dertig een fantastische lob verzond.

Nadat Tim van der Werf bij een voorzet van Stefan Kroon miste, resulteerde diezelfde bal bijna in een eigen doelpunt, waarna de doelman van SC Creil bij een kans voor Tarik Hamdi opnieuw redding bracht. Vervolgens kreeg Hamstra na een vrije trap een kopkans en hield de sluitpost uit de polder bij een één-twee tussen Arsandar en De Vries de schade opnieuw binnen de perken. Die bleef aan de andere kant ook uit, want behoudens één levensgrote kans wist de ploeg van trainer Kees Maes nauwelijks iets te creëren.

Dat laatste deed Waterpoort Boys kort na rust daarentegen wel, toen Arsandar bij een snelle tegenstoot Andy de Vries op maat bediende en de middenvelder de bal beheerst binnen schoof (2-0). Niet veel later testte Tim van der Werf met een mooie uithaal nog maar eens de kwaliteiten van de Creil-goalie die vervolgens bij een voorzet van Ron Huitema niet in actie hoefde te komen omdat Arsandar zijn hoofd net niet goed tegen de bal kreeg. Een derde treffer leek op dat moment echter een kwestie van tijd, totdat Hamstra nadat hij in de eerste helft ook al voor commentaar was bestraft, voor aanmerkingen op de leiding werd heen gezonden.

Hoewel het spelbeeld daarna wel iets veranderde, kwam Waterpoort Boys met een man minder niet echt in de problemen en bleven de geel-blauwen relatief gemakkelijk overeind. Creil dat inmiddels een extra aanvaller naar het front had gestuurd en achter één op één ging spelen, was niet bij machte om de Snekers echt in verlegenheid te brengen, al kwam Waterpoort Boys in de slotfase een keer goed weg, toen een schot van richting werd veranderd en buiten bereik van doelman Stefan Rijpkema op de paal belandde. Een treffer zou gelet op de verhouding echter teveel van het goede zijn geweest. Daarvoor was het weerwerk van SC Creil zoals hiervoor al werd vermeld, niet goed genoeg en op de zege van Waterpoort Boys dat zeker tot de al genoemde rode kaart heer en meester was, viel dan ook heel weinig af te dingen.

Bron: http://pengel.weebly.com