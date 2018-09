Straatkaatsen voor paartjes op Oosterdijk Sneek

Sneek- De Oosterdijk in Sneek is zondag 30 september voor de 10e keer (!) op rij het decor van het Open Sneeker Kaatskampioenschap Pearkekeatsen. Iedereen kan aan deze kaatspartij meedoen. Er wordt gekaatst in twee klassen en er wordt, zoals gebruikelijk bij straatkaatsen, gekaatst met een grote zachte bal, zodat een kaatshandschoen niet nodig is.

Vroeger werd er veel in Sneek gekaatst, ook op straat. Dit Open Sneeker Kampioenschap op de Oosterdijk is dus een prachtig staaltje historisch besef. Kaatsen op de drukste winkelstraat van de gemeente Súdwest-Fryslân, dit jaar voor 10e keer. Dat mag geen kaatsliefhebber missen! Dus hoort, zegt het voort en kom zondag 30 september kaatsen op de Oosterdijk in Sneek!

De B-klasse start om 11:00 waarna de A-klasse om 13:00 begint! Opgave kan bij Café ‘t Skûtsje aan de Oosterdijk in Sneek (tel 0515-418742 ) of stuur een mailtje naar wiljo_wiljo@hotmail.com. Opgave is mogelijk tot vrijdag 28 september 19.30.

Let op: naast de vele prijzen voor de sportieve strijd, is er ook wederom een prijs voor de meest origineel geklede kaatser/ster!

