Sneek Wit Zwart trekt lijn voorbereiding naadloos door

Sneek- Ondanks het druilerige weer werd het aan de Molenkrite toch een zonnige middag, want Sneek Wit Zwart trok de lijn van de voorbereiding met een duidelijke 5-1 overwinning naadloos door. Op Tinga waren de wit-zwarten een klein maatje te groot voor promovendus GOMOS dat er behoudens een korte fase voor rust niet aan te pas kwam en uiteindelijk de handen mocht dichtknijpen dat de Sneker productie niet hoger uitviel dan vijf.

Op weg naar die vijf zette de ploeg van trainer Germ de Jong meteen de toon en al in de openingsminuten kwam Sneek Wit Zwart meteen twee keer gevaarlijk door. Bij de eerste mogelijkheid was doelman Melvin Koning nog net op tijd bij de bal om Joram Smits van scoren af te houden en bij de tweede was de kopbal van Matts Bruining net niet zuiver genoeg. Een paar minuten later ontbrak die zuiverheid echter niet bij een kopstoot van Gerben Visser en was de openingstreffer alsnog een feit.

Kort daarop kreeg de thuisclub een uitgelezen kans op 2-0. Die kwam echter niet op het scorebord en na dik twintig minuten bleef de twee ook in de tas, toen Tarik Bourakba de al genoemde Visser vrij voor doelman Koning zette. In dezelfde minuut was het even later echter wel raak, Nadat hij in eerste instantie op de lat kopte, kreeg Joram Smits in de rebound alle tijd en ruimte om uit te halen. Vervolgens was een dieptepass van Gustavo van der Veen op Bourakba net te ruim bemeten, maar vier minuten later was een bal van Josha Ottens op Harvey de Boer niet alleen op maat maar ook op tempo en was de 3-0 een feit. Daarmee leek de wedstrijd al in een vroeg stadium gespeeld, maar de Sneker verdediging speelde na een dik half uur even voor Goedheiligman, waarna Joris Adams de stand een dragelijker aanzien kon geven. Dat aanzien werd op slag van rust bijna nog dragelijker, maar doelman Klaas Boersma tikte een vrije trap uit de bovenhoek waarna Sneek Wit Zwart bij de daaropvolgende scrimmage met de schrik vrij kwam.

Kort na rust kwam Jeffrey Krul daarentegen niet met de schrik vrij, want nadat hij in de eerste helft vanwege vasthouden al geel had gezien, mocht hij nu na een tackle met gestrekt been vroegtijdig het fraaie kunstgras aan de Molenkrite verlaten. Daarmee ging een streep door de plannen van de bezoekers en die streep had even later nog dikker kunnen zijn, indien Visser na een teruggelegde bal van De Boer niet in disbalans was geraakt. Die omissie werd in de 69ste minuut door Visser zelf hersteld, toen hij de bal na een luchtduel met doelman Koning het laatste tikje gaf (4-1).

​Een vergelijkbaar tikje bleef een minuut later achterwege toen de Snekers een dot van een kans kregen. Evenals een aantal keren daarvoor verzuimde de thuisclub om bij die mogelijkheid de trekker over te halen, maar dik tien minuten voor tijd had Visser na een fraaie combinatie met Matts Bruining geen enkele moeite om dat mechanisme te vinden en was de vijfde treffer van Sneker makelij een feit. Dat aantal had in de slotfase nog hoger kunnen uitvallen, toen Sneek Wit Zwart kans op kans kreeg, maar uiteindelijk bleef het halve dozijn GOMOS bespaard.

Bron: http://pengel.weebly.com

FOTO-UPDATE Nico Altenburg