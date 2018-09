LSC 1890 opent met doelpuntloze remise

Sneek- Daar waar het publiek bij de vorige twee duels tussen LSC 1890 en Oerterp nog een overdosis aan doelpunten kreeg toegediend, moesten de toeschouwers het vandaag zonder dat infuus doen. Op het sportpark aan de Leeuwarderweg hielden beide ploegen deze keer de kanonnen stil en eindigde het duel met wat in voetballend wel een Frits van Turenhoutje wordt genoemd oftewel nul-nul.

LSC-trainer Erik van der Meulen had met Jesse Molenaar een debutant tussen het aluminium geposteerd en had verder in zijn defensie wat verschuivingen toegepast. Zo opereerde Steven van der Zee naast René Cnossen in het centrum en maakte Ramon Vallinga die in de bekerwedstrijden al een paar keer aan het grote werk had geroken, zijn competitiedebuut voor “the Blues”.

Op het middenveld en in de frontlinie opereerden de vertrouwde gezichten, maar zij wisten maar moeizaam openingen te vinden. Hoewel ook Oerterp een paar kansjes kreeg, waren de betere mogelijkheden niettemin voor de thuisclub, zoals na een halfuur toen Marco da Silva een kans kreeg en uiteindelijk in de “Torhüter” van Oerterp zijn meerdere moest erkennen.

In het tweede bedrijf was het min of meer hetzelfde laken en pak en werd de berichtgeving vanaf de Leeuwarderweg meer gedomineerd door de toegepaste wissels dan door echt serieuze kansen. Toch waren ook in de tweede helft de betere mogelijkheden voor de Snekers, maar het lukte de “oude dame” uiteindelijk niet om in de kering van Oerterp een bres te slaan. Derhalve eindigde het duel zoals het begon en hoewel de start daarmee qua punten in ieder geval beter was dan die van vorig seizoen, had er met iets meer scherpte meer ingezeten en overheerste na afloop toch de gedachte dat LSC 1890 zichzelf tekort had gedaan.

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: archief Henk van der Veer