Gemengde gevoelens bij Sneek Wit Zwart ZM 

Makkum-Het “debuut” van Sneek Wit Zwart ZM in de vierde klasse leverde weliswaar geen plankenkoorts op, maar aan het einde van de rit op sportpark De Braak ging de thermometer bij ZET EM toch alle kanten op. Enerzijds had men ook een niveau hoger genoeg kansen weten te creëren en anderzijds leverde het niet benutten van die mogelijkheden toch enige frustratie op, vooral ook omdat men toen de ban eindelijk gebroken was, in de slotminuut alsnog de gelijkmaker om de oren kreeg.

Of die remise het gevolg was van de afwezigheid van Tim Posthuma is een vraag die wel altijd onbeantwoord zal blijven, maar het leek er toch verdacht veel op dat de “bomber” die vorig seizoen vijftig maal scherprechter was, node werd gemist. De Snekers kregen tegen Makkum namelijk veel kansen en die waren zeker meer dan twee handen vol in getal. Daarvan werd er uiteindelijk niet één benut, want voor de enige Sneker treffer had de formatie van trainer Niels Boot de hulp van een Makkum-speler nodig.

Die werkte de bal namelijk in eigen doel. Die treffer viel overigens eerst in de 88ste minuut en daarmee leek het muntje alsnog en terecht de kant van de wit-zwarten op te vallen en leken de Snekers met de volle buit uit Makkum te vertrekken. Leek, want in “the dying seconds of the game” strafte Makkum geknoei in de Sneker verdediging af, waarna Rinke Hiemstra na opmerkingen aan het adres van arbiter Roesink met zijn tweede gele kaart vroegtijdig de douche mocht opzoeken.

Met name die late tegentreffer en die rode kaart zorgden zoals hiervoor al werd vermeld, in het Sneker kamp voor gemengde gevoelens. Aan de ene kant had zich tegen één van de groten in de vierde klasse de betere getoond en aan de andere kant bleef de beloning voor dat optreden door eigen toedoen uit.

