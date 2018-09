Gegroepeerd ONS Sneek blijft eenvoudig overeind

Ermelo-Met Tiemen Landman voor Curty Gonzales leek de ploeg van trainer Paul Raveneau niet van zins om net als de vorige bezoekers i.c. Achilles ’29 en asv De Dijk aan de Sportlaan in Ermelo als kanonnenvoer te dienen. Die opzet slaagde, want het goed georganiseerde ONS Sneek gaf deze middag tegen DVS ’33 Ermelo heel weinig weg en realiseerde met de doelpuntloze remise de vooraf geformuleerde doelstelling.

Al in de derde minuut leek die doelstelling achter de horizon te verdwijnen, maar doelman Barry Ditewig hield bij een inzet van Oktay Öztürk zijn doel schoon. Vervolgens verdween een inzet van Maurice de Ruiter ruim naast en even later rolde een listig balletje van Benjamin Roemeon tergend langzaam voor de Sneker goal langs. Met bijna een kwartier op de klok moest Denzel Prijor tussenbeide komen, toen Christiaan van Hussen na voorbereidend werk van Roald de Vries op Ditewig dreigde af te gaan.

Pas na een minuut of twintig zorgde ONS Sneek via een kopbal van Michael Lanting voor de eerste dreiging en even later schoot de in de basis gestarte Yumé Ramos over, waarna de aanvalsleider van de oranjehemden even later zijn voet net niet goed tegen de bal kreeg om doelman Thodorie Velanas op de knieën te dwingen. Voor de eerste mogelijkheid van Ramos had Ditewig aan de andere kant overigens de nodige moeite gehad met een poging van Öztürk en na een klein half uur kreeg de Sneker goalie bij een vrije trap van De Ruiter assistentie van de zorgvuldig gemetselde muur. Het was het laatste vermeldenswaardige feit in een eerste helft waarin het sterk achterover leunende ONS Sneek de betere mogelijkheden kreeg.

Die vermeldenswaardige feiten waren in het tweede bedrijf nog minder in getal en er viel voor de ruim 700 toeschouwers dan ook weinig te genieten. ONS Sneek had daar echter geen boodschap aan en volhardde in de effectieve strijdwijze, waarbij de thuisclub met de lucifer niet in de buurt van de lont kwam. De tweede helft was dan ook al bijna een kwartier onderweg, toen DVS ’33 na een hoekschop de eerste doelpoging ondernam. De kopbal van Mark Bouwman verdween echter naast de Sneker goal en die kwam ook niet onder vuur te liggen, toen de ingevallen Olvier Pilon uit een voorzet van Frank van der Burg over kopte. Later in de tweede helft probeerde de 28-jarige Berry Powel het namens de thuisclub nog een keer vanuit de draai, maar ook hij vond niet de juiste richting.

Verder dan dat kwam DVS’33 niet en dat was vooral de verdienste van ONS dat evenals voor rust de nul met verve verdedigde. Aan de andere kant wisten de oranjehemden zelf ook heel weinig te creëren, al was de beste mogelijkheid na de thee ook voor de Snekers. Die deed zich in de 80ste minuut voor en nadat Basil Camara zijn doelman assistentie verleende, kon het thuispubliek uiteindelijk opgelucht adem halen. Daarmee werd de vooraf door ONS geformuleerde doelstelling net niet van een gouden randje voorzien en bleef het bij een doelpuntloze remise.

Bron: http://pengel.weebly.com

Foto: archief Henk van der Veer