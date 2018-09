Gastvrijheid tijdens Open Dag AZC Sneek:  550 bewoners uit 37 landen bij elkaar

Sneek- “Er wonen hier momenteel 550 mensen, dat aantal is na het sluiten van het AZC in Balk omhoog gegaan. Met elkaar zijn het 37 verschillende nationaliteiten, die hier tijdelijke huisvesting hebben”, zegt locatiemanager Benny Schonewille van het AZC in Sneek. “Wij doen graag mee aan de landelijke Open Dag van de AZC’s en de bewoners van ons centrum zien er gewoon naar uit. Zij ervaren het als zeer positief!”

Geur van exotisch eten, kleurige kraampjes en vriendelijke mensen die de bezoekers gastvrij ontvangen. Een ballonclown vermaakt kinderen opperbest gezien de vrolijke reacties. Voor het gebouw waar de bezoekers heerlijke hapjes kunnen krijgen, de ‘Foodstreet Picknick’, staat een lange rij. Iedereen wacht geduldig.

Op het veldje voor de Foodstreet is een groep enthousiastelingen druk bezig met de Djembe Workshop. Vanaf de Natuurontmoetingstuin klinken fleurige klanken, er is een muziekoptreden van ‘Impact’. Van de 37 verschillende nationaliteiten zijn er velen vertegenwoordigd op de ‘markt’ waar ze mee doen aan de Oud Hollandse Spelletjes.

De Open Dag van het AZC in Sneek wordt georganiseerd door het COA, de gemeente SWF, die ook met een drukbezochte kraam aanwezig is en het buurtplatform Noorderhoek.

“We hebben niet alleen vandaag maar voortdurend overleg met de verschillende groeperingen, waaronder het wijkplatform. Ik ben er positief over. Het is echt niet alleen maar negatief. Afgelopen zomer, toen het warm tot zeer warm was in de units, kwam het wel eens voor dat de mensen uit de buurt aan de bel trokken in verband met geluidsoverlast. Gelukkig blijven over dergelijke zaken in overleg en regelen we dan met de bewoners van het AZC dat het na 22.00 uur rustig was op het terrein.”

“Mijn belangrijkste taak om de bewoners zo goed mogelijk gezond en in beweging te houden, daar draait het uiteindelijk om. Wat misschien veel mensen van buiten het AZC niet weten dat onze bewoners actief zijn in het groenonderhout, dat ze picknicktafels gemaakt hebben, dat ze vrijwilligerswerk doen in bejaardenhuizen, het sportcentrum hier in de buurt. Dat bedoel ik dus met in beweging houden. Verder is op ons terrein het Taalcafé en een creatieve werkplaats. Daar kunnen je vanmiddag dromenvangers maken”, vertelt Schonewille tijdens de rondleiding.

Foto’s Henk van der Veer