Avond van Kerk & Israël

Rhythm Stars werd in 1971 opgericht als “Drum en Lyrakorps Rhythm Stars”. Het korps verzorgde de muzikale begeleiding bij de ritmische oefeningen van gymnastiekvereniging TGP. Maar al snel concentreerde de band zich ook op straatparades en in 1977 trad Rhythm Stars zelfs op in een parade voor Queen Elisabeth. In de jaren ’80 werd ook begonnen met het instuderen van shows. Dit resulteerde in 1986 in het Nederlands kampioenschap in de eredivisie show. In 1989 werd een eerste prijs behaald op het WMC en in 1993 werd met de show “Paradox” een eerste prijs met onderscheiding binnengehaald. In de einduitslag stond Rhythm Stars dat jaar gedeeld vierde. Aan het einde van de jaren ’90 ging de band zich in hun shows steeds meer toeleggen op klassieke muziek. Speciale arrangementen werden gemaakt voor de “full marching percussion band” waarin klassiek repertoire werd voorzien van een modern jasje.

Showband Rhythm Stars heeft in zijn bestaan altijd bekend gestaan als een vernieuwend korps dat een gok durft te nemen. Er is altijd gestreefd naar een hoog niveau in de arrangementen en showontwerpen. De band vormde een inspiratiebron voor vele andere showbands en in het bijzonder voor de groepen die net als Rhythm Stars alleen percussie instrumentarium gebruiken. De deuren van het clubgebouw zijn in 2008 voor altijd gesloten, maar hopelijk zal de naam Rhythm Stars nog vele jaren een inspiratiebron blijven vormen.