Programma Theater Sneek: Wim Anker met Anker & Anker

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Peter Pannenkoek met Later was alles beter (UITVERKOCHT)

Met zijn eerste programma Zacht van Binnen was Peter al bij ons te gast in een uitverkochte Noorderkerkzaal, Dit keer staat Peter met één van de eerste voorstellingen van zijn tweede programma in de Tüöttenzaal.

Supertalent. Je kent hem van The Roast of Gordon, Dit Was Het Nieuws en De Wereld Draait Door. Slim. Gevaarlijk. Ontwapenend. Over zijn vorige voorstelling schreef de pers:

‘Indrukwekkende solovoorstelling. Een authentiek talent met een neus voor granieten grappen en een puik gevoel voor timing.’ (Algemeen Dagblad)

Cabaret // Vr 28 september // 20.15 // €19 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Wim Anker met Anker & Anker: voor al uw misdrijven

Anker kreeg talloze dreigmails toen hij samen met kantoorgenoot Tjalling van der Goot zedenmisdadiger Robert M. bijstond. De strafadvocaat moet vaak opboksen tegen vooroordelen. Zelf zegt hij daarover: “Overdag verdedig ik mijn cliënten, s’ avonds en in het weekend mijzelf.”

Dit keer vertelt hij in Theater Sneek over zijn strafpraktijk en over de vijf principiële uitgangspunten die hij dagelijks hanteert. Wim Anker staat alleen verdachten bij, en geen slachtoffers of nabestaanden. Hij zoekt nooit cliënten op om zijn diensten aan te bieden, maar wacht tot verdachten hem benaderen. Daarnaast sluit hij niemand uit en geeft hij de regie van de verdediging nooit uit handen aan zijn cliënten. Ook kijkt zijn strafkantoor niet naar het inkomen of het vermogen van verdachten.

Tijdens het eerste uur van het college legt Wim Anker, geïllustreerd met filmfragmenten uit twee documentaires die over zijn kantoor werden gemaakt, het belang van de vijf ijzeren principes uit. Na de pauze gaat hij in op actuele ontwikkelingen in het strafprocesrecht. De strafpleiter spreekt over de levenslange gevangenisstraf, over de tbs-maatregel en over de Trias Politica die onder druk staat.

Toneel // zo 30 september // 14.30 // €19,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Kom erbij in Cultuur Kwartier Sneek

Op zondag 30 september is het gratis toegankelijke festival ‘Kom erbij in Cultuur Kwartier Sneek’, waarmee door Cultuur Kwartier Sneek tevens de aftrap wordt gegeven van een nieuw cultureel seizoen in Súdwest-Fryslân. Na de opening om 15.00 uur in Kunstencentrum Atrium kan daar worden meegedaan aan diverse activiteiten. Wie een instrument bespeelt, is bijvoorbeeld van harte welkom bij een speciaal orkest van Tseard Verbeek. Ook kan worden meegezongen in een gelegenheidskoor onder leiding van Johan Velthuis en Peter Wagenaar. Bezoekers kunnen daarnaast helpen koken voor de Langste Eettafel. Hieraan wordt aan einde van de middag met elkaar gegeten. Kunstenares Bieke Huls kan alle assistentie gebruiken bij het beschilderen aan het Langste Tafelkleed voor de eettafel, waarbij ruimte is voor een goed gesprek. Verder maakt Kate Schlingemann met bezoekers een leporello van gedichten en poëzieplaatjes over vriendschap, is er een voorleesmarathon en een kunst- en cultuurmarkt.

Muziek en theater

Zondag treden diverse ‘Helden fan Hjir’ op bij Poppodium Bolwerk en in de Noorderkerk. ‘s Middags is het vanaf 15.30 uur de beurt aan onder meer Aldizer en FonK. ’s Avonds zijn er van 19.00 tot 22.00 uur optredens van De Evergreens, Famuse, NEO JazzLab, Ananazz, Soundboxx, No Trouble, I Am Captain en Anquest. Bij Theater Sneek kunnen kunst- en cultuurliefhebbers van 13.00 tot 14.30 met een kop koffie of thee een goed gesprek voeren met gelijkgestemden: ‘Samen naar Theater Sneek’. De gezellige huiskamerontmoetingen zijn speciaal voor alleenstaanden of voor wie bijvoorbeeld een partner heeft die niet zo van theater houdt.

Het gehele programma is te vinden op de website van Cultuur Kwartier Sneek: cultuurkwartier.nl.