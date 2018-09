Mooiste zomertuin 2018 is te bewonderen in de Stationssstraat van Sneek

Sneek-Dinsdag avond 18 september zijn door Groei en Bloei afdeling Sneek in het restaurant van Zorgcentrum Frittemahof te Sneek de jaarlijkse prijzen uitgereikt voor de mooiste Zomer tuin 2018.

De 28 vrijwillige tuinkeurders van Groei en Bloei zijn eind juli op pad gegaan om elke tuin, goed zichtbaar vanaf de openbare weg , in heel Sneek en de omliggende tuinen te bekijken en indien mooi en /of opvallend deze ook te gaan keuren . Sneek en de omringende dorpen zijn ingedeeld in 17 “wijken”. In elke wijk zijn 3 prijzen uitgereikt.

“De keuring was dit jaar op het hoogtepunt-, of misschien moet ik zeggen dieptepunt van de droge en warme periode. Daar kwam nog bij dat de tuinen dit jaar een moeilijke start kenden door het “staartje”van de winter” aldus Hans van Wieren van Groei en Bloei Sneek die ook dit jaar weer de organisatie van de tuinkeuringen samen met Hannie Dragt op zich heeft genomen .

De meeste van de ruim 50 prijswinnaars hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en het restaurant van Frittemahof was dan ook goed gevuld.

Voorzijde woningen

In de praktijk zijn de gekeurde tuinen meestal de tuinen aan de voorzijde van de woningen. Een tuin die over het algemeen (te) weinig aandacht krijgt. “Bewoners beschouwen deze stukjes tuin vaak als onnodig groen” aldus Hans van Wieren. “Je ziet dan ook vaak dat deze stukjes tuin er onverzorgd bij liggen en dan zijn er veel bewoners die er voor kiezen deze stukjes tuin helemaal dicht te tegelen of vol te storten met grind.”. Toch zie je met name bij de koopwoningen een voorzichtige trend dat er bij het dicht tegelen toch nog ruimte ontstaat voor groen . Meestal in de vorm van plantenbakken. Als deze plantenbakken dan ook nog eens goed vol beplant zijn dan kunnen we spreken van een z.g. Stadstuin.

Omdat veel tuineigenaren hun tuinen “verstenen”hebben veel gemeentes met het verwerken van de steeds vaker voorkomende stortbuien door plaatselijke riool. De dicht gemaakte tuinen zorgen namelijk voor nog al wat meer water dat richting het riool stroomt.

Tegel er uit, plant er in

Ook zijn er gemeentes die het idee “Tegel er uit, plant er in “ aktief promoten om zo te proberen om toch voldoende groen in de straten te houden. Ook verschijnen er zo af en toe berichten in de media over het invoeren van een z.g. tegel-taks. Een belasting voor bewoners met geheel betegelde tuinen.

De tuinkeuringen van Groei en Bloei proberen juist het tuinieren in de straten te promoten waardoor er meer “groene” straten ontstaan. Het is bewezen dat een “groene omgeving” bijdraagt tot het woon- en leefgenot van met name de stedelingen.

Ook Woningstichting Accolade begrijpt dat groen in combinatie met goed onderhoud goed is voor het welzijn van de huurders en aanzien van de straten. Zij waren dan ook aanwezig om aan vier bewoners van een huurwoning een mooie groene prijs uit te reiken .

Uiteraard gingen alle prijswinnaars huiswaarts met een mooie groene prijs en een oorkonde als herinnering aan deze zomerkeuring 2018.

Kastanjehof winnaar

Na het uitreiken van deze prijzen werd ook nog de “Groencentrum Witmarsum”stadsprijs 2018 uitgereikt . Dit is een prijs voor de aller mooiste zomertuin 2018. De stadsprijs is dit jaar gewonnen door alle bewoners van de Kastanjehof aan de Stationsstraat. “Aan de voorzijde van dit wooncomplex met acht appartementen werd een tuin aangelegd die gebaseerd is op het originele ontwerp van rond 1930 met o.a. ronde vormen en een zonnewijzer. Een tuin die een prachtige aanvulling is op het gebouw en een aanwinst voor de straat en de stad”aldus Hans van Wieren .

Een volledige lijst van prijswinnaars kunt u ontvangen door een e-mail te sturen aan: groei.sneek@tele2.nl

De tuinkeurders kunnen de komende maanden rust houden in verband met de winterperiode maar volgend jaar gaan ze weer de straten op om wellicht uw tuin te keuren.

Meer info: Groei.sneek@tele2.nl