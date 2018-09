De bal rolt weer …. voorbeschouwing 22 en 23 september

Sneek-Voor ONS Sneek was het toch een beetje een zure zaterdag, want de derby tegen Harkemase Boys ging onnodig verloren. Voor de overige Sneker clubs kwam eer een einde aan de poulefase van de beker en in de eerste ronde van de KO-fase komen we straks alleen de beide teams van Sneek Wit Zwart tegen. LSC 1890 had nog een kans, maar ging tegen Balk fors onderuit, terwijl de overwinning van het al uitgeschakelde Waterpoort Boys en van het eveneens al geëlimineerde Black Boys alleen cosmetisch van waarde was.

Komend weekeinde staat weer volledig in het teken van competitievoetbal, want naast. ONS Sneek beginnen ook de andere Sneker clubs aan de league. De oranjehemden werken al weer de vijfde speelronde af en daarvoor reist de ploeg naar Ermelo. Op dezelfde dag beginnen Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart ZM met resp. een thuiswedstrijd tegen Creil en een uitwedstrijd tegen Makkum. Op zondag ontvangen Sneek Wit Zwart en LSC 1890 resp. GOMOS en Oerterp, terwijl Black Boys die dag de competitie start met een wedstrijd in en tegen Surhuisterveen.

DVS ’33 Ermelo – ONS Sneek

Zaterdag 22 september 2018 – 14.30 uur

Sportpark DVS ’33 – Ermelo

Het was al een zware week voor ONS Sneek en daar kwam zaterdag de nederlaag tegen de aartsrivaal uit De Harkema nog eens bij. Dat verlies mocht ONS overigens vooral zichzelf aanrekenen. De squadra van Paul Raveneau kreeg namelijk genoeg kansen. Maar daar waar Henny Bouius namens “the Boys” genadeloos toesloeg, liet Genridge Prijor voor rust een vergelijkbare kans liggen, terwijl de aanvaller na de thee nog een paar keer verzuimde om de trekker te bedienen. Voeg daarbij de toch wat ongelukkige wijze waarop de oranjehemden de aanval waaruit de 1-2 voortkwam, zelf inluidden en de pijn is voor het grootste deel verklaard.

ONS Sneek viel daardoor terug naar de negende stek en heeft na vier speelronden evenveel punten als DVS ’33 Ermelo, dat komende zaterdag de tegenstander is. DVS ’33 bleek de laatste jaren voor ONS overigens een moeilijk te kloppen opponent. De laatste drie confrontaties gingen allemaal verloren en alleen in het seizoen 2016-2017 vertrokken de Snekers met de volle buit uit Ermelo, al was het toen wel een kwestie van vrouwen en kinderen eerst. Dat was overigens geen schande, want de formatie van de noordkant van de Veluwe behoort de laatste tijd tot de betere ploegen in de derde divisie. In het eerste seizoen in de topklasse eindigde men nog net boven ONS, maar daarna kroop men met een zesde (2016-2017) en een derde plek (2017-2018) gestaag richting de top.

Nadat men vorig jaar nog net naast de prijzen greep, wil DVS ’33 dit seizoen oogsten. De activiteiten op de transfermarkt getuigen daarvan. Uit het voetbalmekka der amateurs maakten Christiaan van Hussen, Oktay Öztürk, Olivier Pilon (allen IJsselmeervogels) en de inmiddels 38-jarige Berry Powel (Spakenburg) de overstap, terwijl Frank van der Brug en Julian de Ruiter van resp. Staphorst en DOS Kampen overkwamen. Daarnaast lopen in Ermelo nog altijd gewaardeerde krachten rond als Basil Camara, Benjamin Roemeon en Maurice de Ruiter die dit nog prille seizoen al weer zeven keer het net wist te vinden en daarmee de topscorerslijst in de derde divisie aanvoert. Niettemin is de start met zes uit vier nog niet je van het en loopt het nog niet echt lekker bij de geel-zwarten. Vooral op vreemde bodem gaf de zelfbenoemde titelkandidaat nog niet thuis en in de thuiswedstrijden tegen resp. Achilles ’29 en asv De Dijk hield de ploeg van trainer Bert van Hunenstijn qua score weliswaar flink huis, maar was het voetbal ook nog niet om over naar huis te schrijven.

Dat laatste geld overigens ook voor ONS Sneek. De ploeg moet duidelijk wennen aan het nieuwe systeem en het voetbal is dan ook nog niet echt oogstrelend. Wel wordt het steeds iets beter en in ieder geval heeft men in tegenstelling tot vorig seizoen toen de verdediging niet zelden de eigenschappen van een vergiet had, in defensief opzicht de zaken beter voor elkaar. ONS lijkt daarmee een behoorlijke stap te hebben gezet en hoewel het lastig wordt, maakt dat de Snekers niet bij voorbaat kansloos en zeker niet als Prijor c.s. in tegenstelling tot de wedstrijd tegen de Harekieten zaterdag de mogelijkheden nu wel weten te benutten.

Sneek Wit Zwart – GOMOS

​Zondag 23 september 2018 – aanvang 14.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart kende een vrijwel vlekkeloze voorbereiding. Behoudens een gelijkspel tegen Buitenpost sloten de Snekers alle oefenwedstrijden en daarna ook nog eens alle bekerwedstrijden winnend af. Dat gebeurde ook nog eens met behoorlijk voetbal en met een spelersgroep, waarbij trainer Germ de Jong veel keuzemogelijkheden heeft en waarbij zelfs spelers als Alwin Velds niet altijd zeker van hun plek zijn.

De linksback laat zo valt in de wandelgangen te beluisteren, na dit seizoen een langer verblijf op Tinga afhangen van de prestaties en zou wanneer die tegenvallen, samen met Han Miedema en Martijn Zwaga een terugkeer naar de Leeuwarderweg overwegen. Voor het zover is, wacht echter eerst het avontuur in de nieuwe omgeving i.c. de eerste klasse en dat begint zondag met een thuiswedstrijd tegen promovendus GOMOS.

GOMOS oftewel Goed Oefenen Maakt Ons Sterk speelde vier seizoenen geleden nog in de vierde klasse en schoot sindsdien als een komeet omhoog. Nadat men in het seizoen 2014-2015 via de nacompetitie naar de derde klasse promoveerde, werd twee seizoenen later op soevereine wijze de titel behaald. Die lijn trok men vorig jaar in de tweede klasse naadloos door en op de voorlaatste speeldag toen concurrent SC Stadspark bij Roden een steek liet vallen, werd de vlag opnieuw in top gehesen. De man achter die successtory is trainer Wim Bekering die in het seizoen 2015-2016 het stokje van de eveneens succesvolle Ab Rutten overnam en die uit het spelersmateriaal bij GOMOS een goed voetballende ploeg destilleerde. Dat beeld werd in de beker bevestigd, want de Drenten wisten alle poulewedstrijden vrij eenvoudig te winnen en hielden BCV, de Griffioen en FC Assen onder zich.

Dat goed oefenen ons sterk maakt bewees Sneek Wit Zwart zoals hiervoor al werd vermeld, in de oefen- en bekerreeks. waarbij men alleen tegen Buitenpost een gelijkspel moest toestaan. In dat duel waren de Snekers zeker in de tweede helft beslist niet minder dan de hoofdklasser en indien men de tegentreffers niet op een wat amateuristische wijze had weggeven, dan had men die pot naar alle waarschijnlijkheid ook gewonnen. Dat betekent echter niet dat een Sneker zege zondag zo maar komt aanwaaien, maar als men dezelfde drive en hetzelfde voetbal als in de hiervoor genoemde wedstrijden etaleert, dan moet de brigade van De Jong toch in staat zijn om de competitie goed uiteen te zetten.

LSC 1890 – Oerterp

Zondag 23 september 2018 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

LSC 1890 maakte voor de wedstrijd tegen Balk nog kans op plaatsing voor de KO-fase van de beker, maar gelet op het ontbreken van basisspelers als Jesse van Sermondt en Marco da Silva was het geloof aan de Leeuwarderweg niet al te groot en lag de focus toen al op de naderende competitiestart. Bij die start is het monumentale sportpark zondag het decor en heet de tegenstander Oerterp.

Oerterp staat aan de vooravond van het tweede seizoen in de tweede klasse. Vorig seizoen debuteerde men op dat niveau en dat eerste optreden kwam dicht in de buurt van een droomdebuut. Dat had alles te maken met de tweede periode die men op sportpark De Griene Greide op zijn naam schreef en waarmee men zich het recht verschafte om voor promotie naar de eerste klasse te strijden. Die strijd eindigde begin juni na een waar spektakelstuk, waarbij Oerterp na verlenging en strafschoppen door LAC Frisia 1883 werd uitgeschakeld.

In dat debuutjaar brachten de confrontaties tussen LSC 1890 en Oerterp overigens ook het nodige spektakel met zich mee. Vlak voor het kerstreces walsten de Snekers op het Sportpark mede dankzij drie treffers van Erwin Slik met maar liefst 8-1 over Oerterp heen. Op de voorlaatste speeldag kreeg LSC 1890 wat dat betreft een koekje van eigen deeg, al moet daarbij wel worden vermeld dat de Snekers vanwege het wegzenden van de al genoemde Van Sermondt het lange tijd met een man minder moesten doen. Daarbij viel verder op dat Folkert Hoekstra namens Oerterp “slechts” één keer doel trof, omdat hij doorgaans en zeker bij een man meer-situatie heel gemakkelijk het net doet trillen. Dat laatst deed de 27-jarige aanvaller namens ODV en Oerterp intussen al 273 keer.

​Wanneer LSC 1890 zondag die angel eruit weet te halen, is het halve werk wellicht al gedaan, al weet niemand na de voorbereiding en de bekerwedstrijden waar de Sneker blauwhemden echt staan. Dat geld overigens ook voor Oerterp want trainer Germ Huitema beleefde met zijn ploeg ook niet echt een glorieuze bekercampagne en proefde na nederlagen tegen VEV ’68 en Hardegarijp pas in de laatste poulewedstrijd tegen Roden het zoet der overwinning (6-4). Een voorspelling wie komende zondag het zoet op de tong heeft, is daarom uitermate lastig. Wij wagen ons dan ook niet aan een prognose, maar hopen uiteraard wel dat de punten in de Waterpoortstad blijven.

Waterpoort Boys – SC Creil

​Zaterdag 22 september 2018 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Na twee teleurstellende bekerwedstrijden was het vooral de week van Mohammed Hasan Arsandar. De spits had het afgelopen zaterdag op zijn heupen, kreeg twee strafschoppen mee en scoorde zelf vier keer. Daarmee was hij bijna in zijn eentje verantwoordelijk voor de 6-0 zege van Waterpoort Boys op IJVC, dat de vooruitgesnelde roem overigens niet echt kon waarmaken. Of de Wéé Péé Béé of misschien beter: Arsandar de tijdelijke roem ikan verlengen, zal zaterdag moeten blijken wanneer de Snekers gastheer zijn van SC Creil.

SC Creil hield in de poulefase van de beker streekgenoot en derdeklasser SC Bant heel knap in toom (2-2), maar moest in SV NOK zijn meerdere erkennen. Dat laatste overkwam de club ook in laatste confrontatie met Waterpoort Boys, toen de Snekers met prima voetbal en dankzij treffers van Rinze idzinga (3x) Herre van der Velde (2x), Jeroen Kroles en Robert Minks met 7-2 aan het langste eind trokken. Dat duel dateert overigens al uit het seizoen 2010-2011 en in dat seizoen degradeerde Creil naar de vierde klasse. Het seizoen daarop zette de vrije val zich door en moest Creil opnieuw terrein prijs geven, waarna men vier seizoenen nodig had om de kelder weer te ontstijgen. In de vierde klasse eindigde men vervolgens twee keer op rij als negende en beide keren was het verschil met de zorgsector marginaal.

​Die sector was in de voorbije seizoenen ook het territorium van Waterpoort Boys. Daar waar de geel-blauwen die momenteel noodgedwongen in het rood spelen, in het seizoen 2016-2017 in de nacompetitie ten koste van Nagele nog het vege lijf wisten te redden, viel vorig seizoen in de eerste ronde van de barrage het doek. Een gebrek aan scorend vermogen was één van de voornaamste oorzaken en dat leek ook deze jaargang op het Schuttersveld (!) weer een issue te gaan worden, totdat Arsandar afgelopen zaterdag vier keer scoorde en twee pengels versierde.

Op dat laatste had de rappe spits eind vorig seizoen trouwens ook al een patent en derhalve bevreemdde het veel Wéé Péé Béé-fans dat hij uitgerekend in het nacompetitieduel tegen Heeg halverwege naar de kant werd gehaald. Weliswaar had hij in het eerste bedrijf nog geen knikker geraakt, maar hij was in die tijdspanne ook niet één keer goed aangespeeld. Dat laatste gebeurde tegen IJVC dus wel en dan is hij echt een ware plaag voor de vijandelijke verdedigers en we durven het wel aan, voor iedere defensie en naar verwachting ook voor die van Creil. Wij zouden het daarom wel weten en de naam van Arsandar als eerste op het wedstrijdformulier plaatsen, want met hem lijken de kansen voor Waterpoort Boys toch beduidend groter dan zonder hem.

Makkum – Sneek Wit Zwart ZM

Zaterdag 22 september 2018 – 15.00 uur

Sportpark de Braak – Makkum

Afgelopen zaterdag leek Sneek Wit Zwart een minuut of twintig voor tijd kwalificatie voor de KO-fase van de districtsbeker wel op zijn buik te kunnen schrijven. Op dat moment leidde Arum tegen SV Mulier met 1-4. Toen voltrok zich echter zoiets als het wonder van Witmarsum, want in de resterende speeltijd kwam de thuisclub alsnog langszij en trad ZET EM met dank aan de roodhemden uit het geboortedorp van Menno Simons alsnog toe tot de wit-blauwe kokertjes.

De Snekers hebben deze week voor die bewezen dienstn wellicht een taart op It Fliet laten bezorgen en anders kunnen ze hem zaterdag gewoon in de kofferbak meenemen, want dan moet Sneek Wit Zwart ZM naar Makkum en rijdt men er praktisch langs.

Makkum had vorig seizoen de titel voor het grijpen, maar in de laatste en allesbeslissende wedstrijd tegen Scharnegoutum ’70 ging het alsnog mis, waarna men vervolgens in de play offs om promotie naar de derde klasse op eigen veld zijn meerdere in Heeg moest erkennen. Die derde klasse zou overigens geen onbekend terrein zijn geweest, want tot medio 2013 en in het seizoen 2015-2016 kwam Makkum ook op dat niveau uit. De laatste jaren is de vierde klasse echter het jachtgebied en daarin vervulden de rood-witten steeds een hoofdrol. Naast de al gememoreerde titelrace van vorig seizoen deed Makkum ook het seizoen daarvoor mee om de prijzen. Toen moest men een andere ploeg uit de regio Sneek i.c. TOP ’63 voor laten gaan en ook toen leverde de nacompetitie niet het gewenste resultaat op. Niettemin zijn het die resultaten en die uit de vorige jaargang die Makkum op het niveau van de vierde klasse tot een grootmacht maken.

Die kwalificatie kon vorig seizoen ook op Sneek Wit Zwart ZM worden losgelaten en na de oefenreeks waarbij een aantal derdeklassers met ruim verschil werd geklopt, leek die aardig waardevast. In de bekerwedstrijden bleek Sneek Wit Zwart ZM echter niet bij machte om de afwezigheid van een aantal spelers adequaat op te vangen. De smalle selectie zou en zeker bij schorsingen en blessures, dan ook wel eens de Achilleshiel kunnen worden. Dat maakt dat er nu ten aanzien van de eerder geventileerde prognose toch enige twijfel is gerezen en dat een nieuwe glorieuze veldtocht toch minder vanzelfsprekend is. Die begint zoals hiervoor al werd vermeld, zaterdag op De Braak en hopelijk kan het Boot eskader die nuancering dan logenstraffen.

Surhuisterveen – Black Boys

Zondag 23 september 2018 – 14.00 uur

Sportpark It Ketting – Surhuisterveen

Black Boys vulde afgelopen zondag met een 4-2 zege op Oldeboorn de emmer met zelfvertrouwen weer een heel klein beetje, want de bodem was na de nederlagen tegen Akkrum en Gorredijk aardig in zicht. Die zege was een welkome opsteker voor de start van de competitie, waarvan niemand vooralsnog weet, hoe die er na de terugtrekking van de zondagtak van Zwaagwesteinde en mogelijk die van Sint Jacob uit gaat zien. Dat is echter zorg voor later, want eerst wacht de Zwartjes een uitwedstrijd tegen Surhuisterveen.

De laatste keer dat beide ploegen elkaar in de Wâlden troffen, eindigde de confrontatie na een Sneker bliksemstart in een 2-2 gelijkspel. Na de 1-0 zege in de thuiswedstrijd die destijds samen viel met het 90-jarig bestaan, was dat voor Black Boys voldoende voor promotie naar de vierde klasse, terwijl Surhuisterveen toen als herkanser een stap terug moest doen. Het verblijf in de kelder duurde echter maar één seizoen, want een jaar later behaalden de oranjehemden met een straatlengte voorsprong het kampioenschap en sinds het seizoen 2015-2016 staat Surhuisterveen weer in de boeken als vierdeklasser.

Na die comeback eindigde Surhuisterveen meteen als tweede en streed men in de nacompetitie om promotie naar de derde klasse. Dat kunststukje herhaalde men in het seizoen 2016-2017, maar ook toen bleef bij de toegift de beloning uit. Rechtstreekse promotie of nacompetitie zat er vorig seizoen niet in, al finishte de hoofdmacht wederom in de nabijheid van de top. In de beker kwam men daar dit jaar niet bij in de buurt, want in de poule moest men TLC en Nieuw Roden voor laten gaan en waren de resultaten (twee nederlagen en één overwinning) vergelijkbaar met die van Black Boys dat gisteren vernam dat Lemmer en Nieuweschoot in de vierde klasse B de plekken innemen van Sint Jacob en Zwaagwesteinde.

De “All Blacks” zijn zoals eerder al werd opgemerkt, tot nu toe vooral afhankelijk van de ingevingen van Alex de Jong en Dennis Niemarkt en hebben naast de eerste elf weinig achter de hand, zo bleek bij de bekendmaking van de definitieve A-selectie. Gelet op de prestaties van Surhuisterveen in de voorbije seizoenen zijn we daarom geneigd de thuisclub met de favorietenrol op te zadelen en Black Boys in de rol van underdog te drukken. Maar was Surhuisterveen ook niet de favoriet, toen de Feansters en de Snitsers tegen elkaar om resp. lijfsbehoud en promotie streden en wist het Black Boys van toen nog Jan Willem Stoelwinder destijds ook niet te verrassen? Daaruit en uit de overwinning van afgelopen zondag moeten Lars Niemarkt en de zijnen toch moed kunnen putten en hopelijk vertaalt zich dat evenals een aantal jaren geleden in een mooi resultaat.

Bron: http://pengel.weebly.com