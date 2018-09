Abba Gold, Animals & Friends en Helden fan Hjir in het Bolwerk Sneek

Sneek-ABBA had alles wat een band zich wensen kan: fantastische liedjes, geweldige muzikanten en dito show, plus twee mooie dames met gouden strotten! Logisch dat ABBA populairder is dan ooit, meer dan 30 jaar nadat de formatie op het wereldtoneel is verschenen. Niet voor niets dat zoveel muzikanten repertoire van ABBA hebben gespeeld. Het is simpelweg een masterclass in popmuziek. Niet veel zangeressen halen de hoge en lage tonen die Agnetha en Frida wisten te bereiken. En zeker niet met de souplesse en kwaliteit die zij hadden en die ook hun muziek bezat. Het was indertijd baanbrekende muziek die overigens nog steeds volop gekopieerd en ‘geleend’ wordt in hedendaagse popliedjes. De bandleden zaten eerder in de cast van Mamma Mia op West End in Londen.ABBA Gold is een hommage aan de muziek van ABBA in zijn originele vorm: twee vrouwen, fantastische liedjes en een rock-‘n-rollband die niet te versmaden is!

The Animals & friends (foto) met originele bandleden John Steel en Mick Gallagher (The Blockheads) plus Danny Handley en Roberto Ruiz. In 1964 waren massa’s jongeren in de wereld in de ban van een nieuwe golf van energie rock ’n roll. Met als voorlopers The Beatles, The Rolling Stones en The Animals. The Animals waren na The Beatles de tweede Britse groep die een nummer 1-notering wist te behalen in de Amerikaanse hitlijsten. Natuurlijk met het legendarische House of the Rising Sun. Zij waren vanuit-Brittannië wel de eerste band met een tournee door Polen en Japan. The Animals behaalden verder meer dan twintig wereldwijde top-tienhits, waarbij veelal de top van de lijst werd aangetikt. Animals & Friends is swingende rhythm ’n bluesband die kan rekenen op veel respect onder collega-artiesten en fans van alle leeftijden. De band kan putten uit een geweldige catalogus aan nummers. We Gotta Get Out Of This Place, Boom Boom, Don’t Let Me Be Misunderstood, Baby, Let Me Take You Home en I Put A Spell On You zijn slechts een paar voorbeelden. En het moet heel gek lopen als bij ons House of The Rising Sun niet op de setlist staat.