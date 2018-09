Vijftigjarige Yngling viert feestje op Langweerder Wielen

Langweer – De Yngling bestaat 50 jaar, dat betekent dat het tijd is voor een feestje én tijd om terug te blikken hoe het allemaal begon! Wist u bijvoorbeeld dat de Yngling een Olympische klasse is geweest? 27-28 oktober is het zover, hét Yngling 50 jaar jubileum evenement, waar de klasse-organisatie met 50 Ynglings van start wil gaan voor sprintwedstrijden op de Langweerderwielen.

Het Yngling ontwerp

Jan Herman Lingen ontwierp de Yngling als een kleine zus van de ook door hem ontworpen Soling. In 1968 werden de eerste zeven Ynglings gebouwd bij Borge Bringsvaerd werf in Noorwegen. Dit jaar werd de Soling verkozen tot Olympische klasse (Olympisch van 1972 t/m 2000) waardoor de populariteit van de Yngling snel groeide. Nu varen zo’n 4000 Ynglings wereldwijd.

De Yngling in NL

In 1970 werd op de Braassem door het Watersportverbond een test gehouden waar de Yngling de beste waardering kreeg als allround zeilboot. Twee jaar later werd een World Cup georganiseerd in de Brouwershaven, wat in een uitzending van Studio Sport kwam. Mede door deze bekendheid werden in Nederland zeer veel Ynglings verkocht, er ontstonden 3 vloten: Friesland (Grou en Sneek), West Nederland (Kaag Braassem Westeinder) en Zuid Nederland (omgeving Roermond). De vloot groeide uit tot 200 in 1976 en er werden overal in Nederland wedstrijden gezeild waaronder ook veel op het Ijselmeer (Hoorn, Medemblik, Muiden, Lemmer, Stavoren). Ook namen veel Nederlanders deel aan World Cups zoals: Geneve (1973), Oslo (1974), Attersee (Oostenrijk 1975), Taarbeak (Denemarken 1976), en Stavoren (1977).

Een olympische klasse

De Ynglingklasse werd steeds internationaler met Australië en de VS waar ook Ynglings werden geproduceerd. In 1979 verkreeg de Ynglingklasse ISAF-status als internationale klasse. In de jaren 90 groeide de klasse verder en er kwamen jaarlijkse evenementen bij zoals de North Sea Regatta (Scheveningen), de Kielerwoche (Duitsland) en de Yngling Springtime regatta Riva (Italië).

In 2000 werd De Yngling verkozen als Olympische klasse voor dames (Olympisch van 2004 t/m 2008) wat een verdere professionalisering betekende. Ook leidde dit tot een hausse in het bouwen en een verfijning van het ontwerp. In aanloop naar de Olympische spelen van 2004 behaalden de Nederlandse dames vaak een podium plek. Op de Olympische spelen in 2004 in Athene werden zij 4e.Voor de Olympische spelen van Peking in 2008 koos het Waterportverbond voor een andere strategie; Het team model. Door meerdere zeilsters met elkaar te laten trainen en wedstijden te varen hoopte men op een medaille. In de allesbeslissende laatste wedstijd in Peking grepen de Nederlandse dames net naast goud en behaalde een zilveren medaille.

Nederlands succes

In de open klasse waren de Noorse en Deense teams tot dan toe meestal de Wereldkampioenen, maar daar kwam vanaf 2005 verandering in. Nederlandse topzeilers in Ynglings van het Nationaal Jeugdzeilplan (zie uitleg hieronder) kregen hiermee de kans om zich te meten met de internationale vloot. Veel Nederlandse teams zijn met een Yngling van het Nationaal Jeugdzeilplan Wereldkampioen geworden! Net als dit jaar waar Kaj Moorman, Sam Peeks, en Jasper Schuddeboom Wereldkampioen werden op het WK in Italië.

Nationaal jeugdzeilplan

28 Ynglings zijn eigendom van de stichting Nationaal Jeugdzeilplan (NJZP). Het NJZP is opgezet om jong volwassenen te stimuleren en faciliteren voor het wedstrijdzeilen. Het leuke hiervan is, is dat de Yngling klasse een grote diversiteit biedt aangezien er studerende tot gepensioneerde Yngling varen, wat ook weer kansen biedt voor het (op)bouwen van een netwerk. Bij het NJZP kan je al een wedstrijd ready Yngling huren vanaf €900,- per jaar. Op de website van het Nationaal jeugdzeilplan is meer te lezen over wat de stichting voor jou kan betekenen.

HRT lustrum evenement

De Hein Ruyten Trofee in Langweer zal volledig in het teken staan van het 50jarig jubileum. Oud en nieuw Yngling zeilers zijn van harte welkom om de Yngling (her) te beleven in welke vorm dan ook. Op de toeschouwersboot de ‘Simmerwille’ zijn alle oud Yngling zeilers uitgenodigd voor een reünie, maar ook tijdens het walprogramma zal er uitgebreid teruggeblikt worden op de afgelopen 50 jaar Yngling. We willen 50 Ynglings aan de start van sprintwedstrijden waarbij het tot op de laatste meters spannend blijft. Speciaal voor dit evenement zijn er bij de stichting ook Ynglings te huur incl. zeilen en toebehoren. Kijk voor meer info of inschrijven hier.