The Colorfield Performance bij Sloten is klaar

Sloten / Sneek – Het schilderijproject The Colorfield Performance van kunstenaar Dirk Hakze uit Sneek bij Sloten is klaar. Kunstenaar Eduard Frieser uit Grou heeft maandag met enkele anderen de laatste werken gemaakt. Daarmee zijn de 499 panelen beschilderd. Ze staan opgesteld in een driehoek in een weiland in de open lucht.

In totaal hebben er 440 kunstenaars aan meegewerkt. Mensen kunnen door het kunstwerk lopen, het zijn stuk voor stuk schilderijen, maar alles samen vormt het ook een groot kunstwerk, een soort Land Art. (let op: hand mag niet mee het weiland in). Eduard Frieser was ook de allereerste schilder van het project. “Toen was alles nog maagdelijk wit, een vreemde gewaarwording”, zegt hij. Nu is het een zee van kleur. Hij vindt het een eer dat hij mee mag doen. “Het is fantastisch om te zien, een heel bijzonder gezicht, al die kleuren.”

Dirk Hakze was van plan om zelf 99 doeken te beschilderen, maar is met zijn 20e schilderij bezig. “Meer is niet gelukt, ik was teveel manusje-van-alles. Er was geen budget voor een assistent, dus moest ik zelf veel doen. Pech, maar ook wel leuk om direct contact met collega’s te hebben.”

Het publiek is heel enthousiast, volgens Hakze: “Er is nog niemand depressief weggegaan.” The Colorfield Performance is nog tot 1 oktober te bekijken. Er is ook belangstelling uit het buitenland, zegt Hakze: “Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Duitsland.” (bron Omrop Fryslân – Foto’s Wim Walda)