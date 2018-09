Nieuwe dagbesteding in Reduzum voor mensen met vroegtijdige dementie

Reduzum – Op 13 september is in Reduzum een nieuwe locatie voor dagbesteding aan mensen met vroegtijdige dementie geopend. Caffemed, zoals deze vorm van dagbesteding van Comfortzorg heet, is in het voormalige Groene Kruisgebouw in Reduzum gevestigd. Er is ook plaats voor een steunpunt voor de verzorging, verpleging en begeleiding die Comfortzorg in heel Friesland biedt.

Het oude gebouwtje heeft een forse opknapbeurt gekregen en Comfortzorg heeft veel hulp gekregen van vrijwilligers en daarnaast enkele financiële donaties om de inrichtingsplannen voor binnen en buiten te kunnen realiseren. Comfortzorg heeft ook een dergelijke locatie in Heerenveen.

Directeur Hanni van den Broek vertelde dat in Friesland naar schatting ruim vijfhonderd mensen met vroegtijdige dementie wonen. Deze mensen passen niet in een zorginstelling voor ouderen. Ze willen meer in een soort clubhuis verschillende activiteiten ondernemen die passen bij de aanwezige belangstelling, kennis en kunde. Ook is er veel tijd en aandacht voor de onderlinge sociale contacten. Zowel lief als leed wordt onderling gedeeld. Dat is een bijzondere en waardevolle toevoeging in het leven van deze mensen. Per dag komen 6 tot 10 mensen naar Caffemed.