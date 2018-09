‘Meer van Sneek’: Muziektheater Súdwestkoor en artiesten

Sneek- Dirigent/saxofonist Jan Brens maakte een muzikaal verhaal over de historie van Sneek. De uitvoering van dit grote project is op vrijdag 9 november 2018 om 20.00 uur in de Oosterkerk. De bekende Friese acteur Jan Arendz (foto) is de verteller. Sopraan Jannet Rienks verzorgt de soli.

Het Fries Blazers Ensemble verzorgt diverse accenten in dit muzikaal verhaal.De organisatie van het geheel berust bij het Súdwesthoekkoor met toetsenist Jan Moens.

De Vereniging Historisch Sneek stelde afbeeldingen van diverse locaties beschikbaar. Shantykoor de ‘Brûskoppen’ uit Scharnegoutum komt zelfs even ‘om de hoek zien’ en spelen tijdens het stuk.

Veel grote en kleine middenstanders sponsoren dit bijzondere evenement. De artistieke leiding van koor, orkest en het geheel is in handen van Jan Brens uit Sneek. In vogelvlucht passeren diverse gebeurtenissen uit de historie van de stad Sneek.

Het is niet het eerste muzikaal verhaal, dat Brens maakte over geschiedenis. Achtereenvolgens verschenen de Kantate Antyk over het Oude Testament in de Friese taal (2000), de Stellingwerf Cantate ( 2001, samen met de bekende causeur Johan Veenstra),de Fryslân Kantate (2003), “Joazef” (2012) “Toen was er licht”( over o.a. de Schepping 2016 / 2018 met het Fries Mannen Ensemble) en de “Sneker Bloëdnacht”(2017 met organist Martin Mans).

‘Meer van Sneek’, is geschreven in de Nederlandse taal. Enkele liederen worden in het Fries en Snekers gezongen. Eén lied werd reeds in 1983 uitgevoerd: ‘Sneek met je prachtige Waterpoort’. Dit werd destijds gespeeld/gezongen door de Sneekweekband en gemaakt door zanger/entertainer Fokko Dam. Jan Brens, die destijds een van de leden was van dit Sneker dweilorkest, maakte een eigen arrangement van dit lied voor koor en orkest.

Elk lied karakteriseert een historisch feit of persoon. Een lied als “Kriichliet fan Grutte Pier” heeft een melodie, die stamt uit een periode van twisten (15e eeuw) in Wales: ‘Men of Harlech’. De oorlogsperiode wordt kort belicht aan de hand van de ‘Sneeker Bloëdnacht’.

Veel middenstanders, die de productie hebben gesponsord krijgen aandacht in het programmaboekje en via de beamer. Jan Arendz werd geboren in Wiuwert/Britswert en was een poosje Sneker. Als oud-leerling van het RSG en later als inwoner van de stad met zijn vrouw en actrice Marijke Geerstsma, voelt hij

zich betrokken bij dit project. Jan Arendz was 38 jaar verbonden aan het Friese beroepstheatergezelschap Tryater. Sinds 2012 heeft hij een zelfstandige stichting met zijn vrouw Marijke onder de naam J&Mteaterwurk. Ze maken samen producties en spelen in schouwburgen en dorpshuizen. Het komende seizoen speelt Jan bij stichting Pier 21 met Joke Tjalsma onder regie van de bekende regisseur Jos Thie in een toneelstuk van Bouke Oldenhof met de naam ‘It wie op in simmerjûn’. De première hiervan is in Sneek op 16 januari.

Jannet Rienks is een mezzo-sopraan uit Deinum, die al vaker bij het Súdwestkoor heeft gezongen. Zij zingt ook bij vocaalensemble Koorbizznizz en het Noord Nederlandse Concertkoor. Jannet was diverse keren soliste bij theaterkoor Animato en operakoor Amadeus.

Het Fries Blazers Ensemble , bekend van o.a. ‘Zingen in de Martini’ (Bolsward), heeft een bestand van zo’n 50 liefhebbers van blaasmuziek, afkomstig uit Friesland en daarbuiten (Friezen om útens). Bij een 4-tal jaarlijkse concerten zijn telkens 25 muzikanten aanwezig in een brassband-bezetting.

Het Súdwesthoekkoor (55 leden) bestaat binnenkort 9 jaar en heeft als vaste toetsenisten Oeds Wijnsma uit Leeuwarden en Jan Moens uit Luttelgeest. De vaste repetitie-avond is op de woensdag in de Oosterkerk.

Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij Primera (Singel 10), bij de koster van de kerk en bij de leden van koor en orkest of op de uitvoeringsavond a.d. kerk.