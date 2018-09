Herfstwandeling door eeuwenoude Rysterbosk

Sneek-Ga eropuit in de Friese natuur en geef je op voor deze wandelexcursie van It Fryske Gea in natuurgebied het Rysterbosk. Wanneer? Zaterdag 29 september van 09.30 – 11.30 uur. Geniet van de prachtige natuur onder leiding van onze enthousiaste natuurgids Piter Dijkstra. Interesse? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/herfstwandeling of 0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Vlakbij Rijs ligt het Rysterbosk. Hier kun je heerlijk wandelen over de statige lanen, uitkijken over het IJsselmeer en een bezoek brengen aan het sprookjesachtige vredestempeltje. Tijdens de wandeling is er speciaal aandacht voor de veranderde de natuur in de herfst. Het bos heeft de meest prachtige kleuren en is het onderkomen voor vele dieren. Daarnaast kent het Rysterbosk een rijke historie.

Als bomen konden praten…

… dan zou het in het Rysterbosk nooit meer stil zijn. In de 17de eeuw is dit bos aangelegd door een familie die niet voor het geluk geboren was. Het begon met een mislukte aanleg van een succesvolle tabaksplantage en vervolgens gaf de landheer zijn fortuin stukje bij beetje weg aan de arme mensen in de omgeving. Het bos werd zelfs enkele weken gebruikt voor de lancering van V2 raketten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een plek om herinneringen te maken

Ondanks de ongelukkig voorgeschiedenis van de oprichtersfamilie kent het Rysterbosk prachtige oude bomen (ook wel woudreuzen genoemd), die veel hebben meegemaakt. Grote dikke eiken en beuken die het bos een statig karakter geven en waarin vele bosbewoners zich terugtrekken.

Ga mee op pad met onze enthousiaste natuurgids en leer meer over de prachtige bosverschijnselen in de herfst, waarbij de paddenstoelen volop pronken! Oftewel, dat wordt genieten voor het hele gezin!

Agenda:

Excursie: wandelen door het eeuwenoude Rysterbosk

Datum: zaterdag 29 september van 09.30 – 11.30 uur

Locatie: Natuurgebied het Rysterbosk

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas,

niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot 12 jaar € 2,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/herfstwandeling

of 0512 – 38 14 48

Foto Tjerk Kunst /It Fryske Gea