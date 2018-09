Donkergroen wint de ELCA Trend Award met Circl

Nürnberg – Op woensdag 12 september heeft Donkergroen de ELCA Trend Award 2018 in ontvangst mogen nemen tijdens de internationale vakbeurs GaLaBau in het Duitse Nürnberg. Dit is een internationale prijs die iedere twee jaar uitgereikt wordt aan een toonaangevend duurzaam groenproject.

Nederland was dit jaar gastland voor de ELCA Trend Award. De ELCA is de koepelorganisatie voor de hoveniers- en groenvoorzienersbranche in Europa. Hierbij zijn in totaal 27 landen bij aangesloten. De missie van deze organisatie is om het belang van groen voor onze samenleving te benadrukken, de bewustwording hierover kracht bij te zetten en de groene verbinding met architectuur, duurzaamheid, creativiteit, bouw, lifestyle en nieuwe ontwikkelingen op het hoogste niveau in Europa te stimuleren.

Elwin de Vink, Ontwerp & Advies Donkergroen, nam de prijs namens Donkergroen in ontvangst. ELCA: “De jury heeft stap voor stap ondervonden dat Circl een succesvol project is geworden dat 100% circulair is, hernieuwbaar is en respect toont voor de natuur. Het doel om een tuin te creëren waar ook in gewerkt kan worden is fantastisch geïntegreerd in het gehele groenconcept volgens hen. De lat voor circulariteit is hoger gelegd met speciale aandacht voor duurzaamheid en onderhoud. De toegevoegde waarde van het groen is dat het een oplossing biedt voor problemen als hittestress, wateroverlast en gezondheidsproblemen”. (Foto’s Donkergroen)